Santiago Nieto: no se investiga a Osorio Chong por Odebrecht

Viernes 28 de febrero de 2020. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aclaró que no hay ninguna línea de investigación en torno al coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso Odebrecht.

No, no tenemos ninguna investigación en contra del senador Osorio Chong ni requerimiento de autoridad alguna para hacerla sobre su persona , respondió Castillo Nieto.

Entrevistado luego de una reunión con senadores del PAN, dijo que se indagan transferencias hechas desde la Secretaría de Gobernación a la empresa Nunvav Inc, propiedad del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, pero no hay nada contra Osorio Chong .

En conferencia de prensa posterior, el coordinador de los senadores del PRI reconoció que Santiago Nieto aclarara que no hay ninguna investigación en su contra por el caso Odebrecht, ya que, aseguró, no tiene nexo alguno ni conoce a nadie de esa constructora brasileña, inmersa en escándalos de corrupción.

Osorio Chong destacó que durante su desempeño como secretario de Gobernación, en el sexenio pasado, “nunca nadie me fue a ver de parte de Odebrecht ni de Pemex, ni de nadie para pedirme ningún favor.

"Debo reiterar también que no me liga absolutamente nada a decisiones de esta empresa ni de Pemex respecto a acuerdos que hayan logrado en su momento."