Notimex: en el recuento sindical se ejecutó fraude

Más tarde, la agencia afirmó que aun cuando la convocatoria marcaba que el personal liquidado y que ya había recibido su finiquito no podría intervenir en las votaciones, tanto la STPS como la JFCA permitieron su participación, beneficiando de manera parcial al SutNotimex .

Viernes 28 de febrero de 2020. La dirección de la agencia Notimex aseguró anoche que la alianza de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) ejecutó un fraude durante la votación que decidiría si continuaba o no la huelga, al permitir que se cometieran una serie de ilegalidades .

También expuso que cerca de las 19 horas, afuera de la Profedet, el SutNotimex, por medio de su representante Adriana Urrea, dijo haber ganado la huelga .

Érick Muñiz, director de noticias internacionales de la gencia estatal, precisó que debido a las 34 impugnaciones que presentó la empresa, en los próximos días la JFCA emitirá su fallo respecto al paro.

El representante legal de Notimex, Víctor Fernández, afirmó que se hicieron valer ciertas objeciones y no se puede declarar existente la huelga porque hubo irregularidades en el padrón; se agotarán todas las instancias legales . Detalló que en las listas entregadas por el SutNotimex se encontraron 34 nombres de ex empleados que en su debido tiempo fueron liquidados y aceptaron su finiquito; renunciaron, se les venció su contrato y de confianza, que no debieron votar y Notimex tiene los documentos que lo avalan . Dijo que continuará trabajando en sedes alternas y con su producción habitual.