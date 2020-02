No se descarta otorgar concesiones a despedidos de Mexicana: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se descarta otorgar concesiones a los trabajadores de Mexicana de Aviación que fueron despedidos "por una quiebra injustificada", y afectados pese a que votaron por el partido que llevó a la Presidencia a quienes apoyaron al ex propietario de la empresa, Gastón Azcárraga, sobre quien hoy pesa una orden de aprehensión por lavado de dinero.

“Sin duda (Azcárraga) fue apoyado por el gobierno de Vicente Fox, entre otras cosas, durante la campaña de Fox siempre se hospedó en el hotel de Azcárraga”, comentó durante la conferencia de prensa matutina, cuando se le preguntó su postura frente al caso del empresario.

En cuanto a la situación de otra aerolínea (Interjet) dijo que, en efecto, tiene adeudos fiscales pero subrayó que no se le ha condonado impuestos ni a esta compañía ni a ninguna otra y sugirió que se investigue quiénes son los beneficiarios de esta práctica "y a ver si quienes patrocinan Mexicanos contra la Corrupción no eran los beneficiarios", respondió a una reportera de ese espacio.

El mandatario negó que Interjet haya sido beneficiado por esa situación, cuyo propietario fue invitado, como otros, a la cena en Palacio Nacional en la cual él pidió a los empresarios apoyar con la compra de boletos para la rifa del equivalente al costo del avión presidencial.

Señaló que fue una calumnia difundida por un periódico estadunidense la información acerca de las motivaciones de la convocatoria y de supuesta promesa de beneficios a empresarios que aceptaron colaborar.

"Se atrevió a decir eso sin pruebas, una vil calumnia, bajo la máxima de ese periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Nosotros no somos capaces porque no somos iguales ni a los políticos corruptos ni a los traficantes de influencias que se hacen pasar como hombres de negocios. No hay nada absolutamente, esta empresa (Interjet) como muchas otras se están haciendo la gestión para que paguen como lo marca la ley. El SAT tiene información, se llega a acuerdos con estas empresas, no es el único caso, para que se pongan al corriente", indicó.

En ese punto convocó a quienes tienen deudas con la Hacienda Pública a que vayan abonando, pagando.

Antes, en referencia al caso Mexicana, hizo énfasis en que el problema inició con una privatización no justificada.

“Se enojan mucho porque hablo de estas cosas, pero ni modo que nos olvidemos que cómo se dieron estas privatizaciones, el caso es que la administración pública, el Estado mexicano se quedó sin ninguna línea aérea, se despidió a trabajadores”, dijo.

Ello, reiteró, es una gran desgracia porque incluso fue hasta un acto de traición a los trabajadores de Mexicana y de Aeroméxico que votaron por el partido que detentó la Presidencia; “así era notorio el apoyo, por una falta de información, de conciencia, pero no hubo justicia durante mucho tiempo, ahora se confirma lo de la orden de aprehensión y lo que se tiene que buscar es una solución a los trabajadores, hay juicios abiertos sobre estos casos”.

“Nosotros hemos hecho el compromiso de no afectar a los trabajadores en sus demandas, es decir, no influir en contra de los trabajadores sino que haya justicia y se aplique la ley y se está esperando la resolución de estos juicios”, indicó.

Enseguida mencionó la propuesta para la entrega de concesiones a trabajadores.

“Y estamos también dispuestos a ayudarlos para que puedan tener opciones como la de contar con una línea aérea, se ha hecho esta propuesta, le he pedido al secretario de Comunicaciones y Transportes que hable con los representantes de los trabajadores, no se descarta que haya una cooperativa para que ellos tengan permisos.

“Nosotros damos las concesiones a los trabajadores que fueron víctimas de estos despidos injustificados o estas quiebras injustificadas que se hicieron para afectar el patrimonio del país y de los trabajadores”, señaló.No