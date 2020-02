Madre de joven asesinado en SLP protesta frente a Palacio Nacional

Ciudad de México. Silvia Castillo Hernández se desnudó frente a Palacio Nacional para exigir se investigue y castigue a los responsables del asesinato de su hijo Alan Ibarra Castillo.

“Lo quemaron vivo, era un niño noble”, se lee en la manta en el que aparece la imagen del joven.

Cuando el personal de Atención Ciudadana de la Presidencia le pregunta si el caso ya ha sido expuesto anteriormente, la señora responde: “Mi hijo votó por el (presidente López Obrador); mi hijo confió en él y no me hacen caso. ¿Para qué me dan teléfono si no me contestan?”.

Alan desapareció en San Luis Potosí el 23 de marzo de 2019; el cadáver apareció días después con signos de tortura.

La señora Silvia pide la intervención del presidente López Obrador para que se castigue a los responsables que, menciona, son sus vecinos.

La protesta se dio hoy minutos antes del inicio de la conferencia de prensa matutina del mandatario.

Los manifestantes que acompañan a la señora Silvia bloquearon el ingreso a Palacio Nacional, por la calle Moneda.

Antes de hablar con los reporteros, la madre de Alan se desvaneció y pronto se repuso.