En su regreso a Nacajuca, llama AMLO a rescatar CFE y Pemex

Nacajuca, Tab. Luego de casi 40 años de haber dejado Nacajuca, Tabasco, donde inició su carrera como funcionario público, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al espacio donde desempeñó sus primeros seis años como trabajador gubernamental a finales de la década de los 70.

En el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Nacajuca que hace cuatro décadas fue el Centro Coordinador Indigenista Chontal, el mandatario reiteró su llamado a la población para ayudar a rescatar Pemex y la CFE, ya que, dijo, con la producción petrolera habrá educación, salud y “felicidad del pueblo”.

Fue en 1977 cuando López Obrador se convirtió en director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, ubicado en Nacajuca, y el cual había sido inaugurado en 1973.

Como director de dicha instancia, cargo que ocupó hasta 1982, fundó la estación de radio indigenista La Voz de los Chontales, la cual al dejar este cargo fue cerrada por las autoridades del estado.

Este viernes, durante su visita al sitio, el tabasqueño reinauguró la estación y volvió al aire, ahora en FM y con mayor potencia.

Antes de encabezar un acto en esta localidad, concedió una entrevista a la nueva radiodifusora y apuntó la relevancia de los medios Indigenistas.

"Aquí es donde comencé a trabajar como servidor público… fue una etapa muy aleccionadora para mí, es la etapa de aprendizaje más importante que he tenido en mi vida pública: aquí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre, en esta región Chontal" dijo más tarde frente a cientos de personas que acudirían al hoy llamado Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Nacajuca, y al cual hasta el jueves aún se le daban los últimos detalles de su rehabilitación.

En uno de los salones se encuentra ahora plasmado en dibujo el rostro del presidente.

"Yo llegó a dirigir este centro en 1977, pero antes, en 1975, acompañé a Carlos Pellicer en su campaña para ser senador en Tabasco, después de Pellicer, para decirlo con claridad, todos los dirigentes, artistas, creadores, somos de segunda, porque el maestro Pellicer era un hombre excepcional, el tabasqueño más importante que ha habido en nuestra historia", agregó.

Tras recordar un intento del ex senador tabasqueño Carlos Pellicer para crear un fideicomiso para apoyo de las zonas indígenas, que fue truncado tras un robo a la casa de Pellicer en el que se sustrajeron obras de arte que serían vendidas para el fideicomiso del que el mismo López Obrador sería el coordinador, el Jefe del Ejecutivo explicó que pese a no concretarse el proyecto, eso le abrió las puertas a dirigir el centro indigenista.

En dicha fase, incluso tuvo que dedicar una noche a mover, con palas y un camión, material de construcción para hacer casas. "Ya no voy a conducir el volteo, pero es lo mismo", señaló en un mensaje en el que mostró emocionado por los relatos de esa época.

Además, reiteró su petición a la población para que se apoye el rescate de Pemex y a la CFE, "porque estas dos empresas que son de la nación, las querían destruir por completo, ya estaba totalmente fracasada la industria petrolera, la industria eléctrica nacional, ya la producción de petróleo estaba a pique, cada vez se producía menos".

Como ejemplo, señaló que al recibir la administración federal, se estaba comprando petróleo crudo en el extranjero, "lo que nunca había sucedido".

Enseguida, insistió: "Ayúdennos para que no se detenga la producción de petróleo porque así es como vamos a poder financiar el desarrollo del país sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar a México.

Siempre hemos luchado para que Pemex deje beneficios a las comunidades, por eso se va a extraer petróleo pero va a haber desarrollo en la zona indígena chontal y en toda la región. Va a haber educación, salud, trabajo, bienestar, va a haber felicidad para nuestro pueblo".

Acotó que el desarrollo estará siempre acompañado de medidas para que no haya contaminación y que no se afecte el medio ambiente. "No porque vaya a haber protestas, sino por convicción", apuntó