Condena de 14.8 años a uno de los asesinos de Javier Valdez Cárdenas

En tanto, Francisco N , El Quillo, no aceptó la propuesta de la Feadle que consistía en recibir una sentencia de 20 años y ocho meses de prisión por lo que en su caso continuará el desahogo de la audiencia intermedia, la cual está programada para dentro de un mes.

El representante de la fiscalía explicó al juez que la pena propuesta a Juan Francisco P correspondía a que este cuenta con otros dos procesos, ambos por posesión de armas de fuego de uso del Ejército, uno que corre en Mexicali, en el cual ya se acogió al proceso abreviado, y el segundo en Mazatlán, del que se está en espera la audiencia intermedia.

Los dos autores materiales del asesinato fueron acusados por la fiscalía por el delito de homicidio cometido con premeditación y ventaja contra Javier Valdez Cárdenas, de manera dolosa, por su actividad periodística; la pena por dicho delito es de 22 a 50 años de prisión, por lo que para la propuesta la Feadle consideraron la pena menor de dicho delito y redujo lo correspondiente.

La única manera de que le redujeran más la pena a El Quillo, por orden del titular de la Feadle, era que aportara mayor información y declarara sobre el caso, pero este se negó de manera rotunda, tras esto fue retirado de la sala y citado para desahogar una audiencia intermedia a finales de marzo.

El Koala y su defensa continuaron en la sala y a las 15 horas con 18 minutos el juez Juárez Amador dio inicio al procedimiento abreviado.

Además de las pruebas ya presentadas en otras audiencias, la fiscalía presentó dos nuevas, en las que señalan que el 15 de enero de 2020 entrevistaron a dos testigos, de los cuales no dieron más detalles de su situación jurídica.

Se señaló que el asesinato de Valdez Cárdenas fue planeado con anterioridad y evitaron dejar huella, utilizando para ello un vehículo Versa Gris, probablemente de uno de los dos implicados.

La fiscalía, mediante pruebas, señaló que el asesinato de Valdez Cárdenas se generó por una publicación que “no le gustó a la gente de El Dorado” (zona que era controlada por El Licenciado y su hijo).

A El Koala le pagaron por el asesinato con una pistola plateada con la imagen de Dámaso López y del otro lado la imagen de El Mini Lic.

El Koala aceptó su responsabilidad como coautor material, consumación instantánea y carácter doloso en el homicidio del corresponsal de La Jornada.

Además de los casi 15 años de pena, el juez determinó que a las víctimas indirectas se les reparará el daño, por lo que determinó el pago de 50 mil 268 pesos por gastos de inhumación, 9 millones por indemnización, un millón y medio por daño moral a la viuda y un millón 200 por el mismo concepto a cada uno de los hijos.

Griselda Triana, quien fuera esposa de Javier Valdez, se encontraba en una sala adjunta a donde se llevaba la audiencia, desde donde mencionó al juez que no hay nada que repare el daño a su familia, y que no hay nada que repare la pérdida, no habrá una condena suficiente .