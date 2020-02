Podrán desembarcar del crucero; ningún pasajero con Covid-19: AMLO

Ciudad de México. México dará permiso al crucero Meraviglia de atracar en territorio nacional y que desembarquen sus pasajeros, porque no se puede actuar con discriminación y se debe asumir una actitud humanista, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que la información con la que cuenta el gobierno mexicano es que no hay ningún paciente enfermo de coronavirus, sino que es un marinero con otro padecimiento.

Sin embargo, detalló que se cumplirán con todos los protocolos para reducir los riesgos: "dimos instrucciones para que se haga una inspección y se les permita arribar. No podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir con las normas sanitarias pero nosotros no podemos cerrar puertos y aeropuertos, ni rechazar a quienes vienen a México. Solo cuidar la cuestión sanitaria.

Durante su conferencia de prensa dijo que hay un protocolo de revisión. " ¡Imagínense

Un barco que llega que ni siquiera se le permite que atraque y que continúe a ver donde ele permite que atraque. Eso es inhumano, estamos hablando de miles de personas!"

Tras insistir en que no hay ningún enfermo de coronavirus, "aún en el supuesto de que hubiera por qué no vamos a atenderlos. Es un asunto de humanismo. Es lamentable que haya actitudes de rechazo. ¿Dónde está nuestro humanismo? Estando tan avanzada la ciencia ¿por qué estas actitudes retrograda?". Cuestionó "¿por qué esa paranoia? Los vamos a atender porque no"

Aseguró que México está preparado para atender casos de coronavirus, agregó.

"Hay que preparase para que no haya pánico ni suceda lo que pasó con la influenza que se exagero y fue mal manejado, nos afectó incluso económicamente. Por influenza tenemos desgraciadamente como 15 mil muertes al año. No estoy diciendo que el coronavirus no represente un riesgo que debemos prevenir pero a nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas"

Dijo que México está preparado para eso aunque es posible que tuviera efectos negativos para el país. "Puede haber (afectaciones económicas) pero hay quienes quisieran que nos fuese mal por cuestiones ideológicas, que afectarán estas epidemias."

Pidió que no se invoquen males para el,país, se está haciendo todo lo que está de "nuestra parte, tenemos muy buenos médicos. No tenemos ningún caso registrado.

Al abundar sobre el manejo informativo y las posiciones conservadoras en torno a la coyuntura porque hay quienes quisieran que al país le vaya mal para que le vaya mal al gobierno, "así es el conservadurismo. Que le vaya mal al país. Los conservadores son de mala entrañas. No se puede pensar que se muera la gente para que le vaya mal al gobierno"

En este contexto deploró que algunos medios de comunicación alienten esta pretensión, "todo por su inconformidad porque se bajó el presupuesto de publicidad. Ofrezco disculpas por los efectos que causa la austeridad republicana". Creen que por que siguen así, se va a dar la instrucción de revisar los convenios de publicidad, pero no. "No somos monedita de oro, que hagan su trabajo profesional , no va a haber represión a los medios, pero que sea objetivo y profesional.

Dijo que por fortuna ya existen las "benditas redes sociales porque si no ponen de rodillas a cualquier gobernante. Lo someten. Cuando estábamos en la oposición nos podían garrotear y ni se escuchaban nuestros quejido ¡Pura prensa vendida y alquilada! Ahora ya hay medios independientes".