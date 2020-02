Se desmarca AMLO de propuesta de CNDH para el INE

“Nosotros no tenemos por qué meternos en esos temas”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la propuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de incluir al catedrático John Ackerman en la integración del comité técnico que evaluará a los candidatos a cuatro asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Dijo que es un asunto que corresponde a la Cámara de Diputados y ellos deben de actuar con autonomía, con libertad.

Señaló que no se mete en estos temas como hacían antes para nombrar a los consejeros del INE. “Se repartían tres para un partido, cuatro para otro y el más chiquito uno. Así tenían el control del órgano electoral los dos grandes”.

Es más, precisó en su conferencia de presa, “me tocó saber cuándo iban a nombrar a los que están ahora; por anticipado dije cómo iba a quedar. O sea, me adelanté: cuatro para un partido, tres para el otro y uno para este el más pequeño “.

-¿No está pasando lo mismo? -se le insistió.

-No, estoy seguro que no porque no somos iguales; nosotros no nos metemos en eso.