Respalda Delgado designación de Ackerman para comité del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio su respaldo a la postulación de John Ackerman, propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para ser parte del Comité técnico que evaluará a los candidatos a cuatro puestos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Reconoció que el académico tiene simpatía por la cuarta transformación y por Morena, pero confió que tomará decisiones de manera imparcial.

“John Ackerman es un académico destacado, de mucho prestigio, él obviamente es pública su simpatía por el proyecto de la cuarta transformación, pero no podemos decir que en esta tarea él va a actuar de manera parcial, no podría actuar de manera sesgada, nunca lo ha hecho como profesional, como académico, y además forma parte de un comité de siete, entonces creo que no debe asustarnos esa pluralidad”, indicó el también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

En su decisión en el proceso de selección de los nuevos consejeros del órgano electoral, Ackerman actuará con profesionalismo y “no va a actuar como simpatizante de Morena sino como un académico respetado y responsable”, aseguró el diputado federal.

Adelantó que este jueves, el jurídico de la Cámara de Diputados analizará los perfiles propuestos para el Comité técnico para determinar si cumplen legalmente con el perfil referido en la convocatoria.

La función del Comité será definir cinco perfiles como candidatos para cada uno de los cuatro asientos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que serán relevados.