No hay investigación contra Osorio Chong: Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseveró que no tienen ninguna investigación en contra del senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong, “ni tenemos ningún requerimiento de algún tipo de autoridad para hacer una investigación sobre su persona”.

Sin embargo, abundó, entrevistado en el Senado, donde acudió a una reunión con la bancada de senadores panistas, “tenemos un caso de García Luna donde sí hay unas transferencias de la Secretaría de Gobernación a la empresa Numba que es la que le está pagando el esquema de vida del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pero no hay nada contra Osorio Chong”.

Nieto explicó que se reunió con los panistas para exponerles la necesidad de hacer algunas modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la ley antilavado, para efectos de cumplir con los estándares internacionales que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Detalló: “Pensamos que si esta reforma es aprobada podemos dar cumplimiento a las 15 recomendaciones que tenemos parcialmente cumplidas y a la que no hemos dado cumplimiento. Para efecto de que México mejore la calificación internacional como país es necesario que para 2021 se dé ese proceso de recalificación del Estado mexicano, por eso es importante que esta reforma se apruebe”.

El funcionario manifestó que ya se reunió también la semana pasada con la bancada de Morena y les presentó el mismo planteamiento sobre la necesidad de reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

-¿Hay alguna investigación entorno a la Conade?

-Hasta este momento no. Hemos presentado una denuncia respecto a una Federación en particular, en donde se detectaron actividades presuntamente irregulares, pero no puedo dar más datos por el sigilo de la investigación, pero el asunto ya se encuentra en la actividad ministerial. Yo tengo un enorme respeto por la Fiscalía General y por el fiscal en particular, y prefiero no hacer más comentarios.

-¿Cuáles son los principales elementos de esa reforma que plantean?

-Tener mecanismos para que los sujetos obligados por actividades vulnerables puedan identificar a las personas políticamente expuestas para evitar actos de corrupción; segundo, la idea del beneficiario final para poder identificar a las personas que sin ser propietarios de los inmuebles o de los bienes inmuebles y muebles son las personas que están recibiendo los beneficios particularmente en temas relacionados con corrupción.

La idea, abundó el funcionario, es combatir a las empresas fachada, combatir a las empresas que son utilizadas por los grupos delincuenciales para lavar dinero y evidentemente tener mejores mecanismos de prevención de los sujetos obligados por actividades vulnerables.

También, añadió, es importante una reforma en materia de financiamiento al terrorismo para efecto de que se tipifique la sanción hacia las personas morales, algo que en este momento no se tiene y además de que el objeto de la ley no sea solo el lavado de dinero sino también el financiamiento al terrorismo.