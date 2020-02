Decidirán en horas desembarco de crucero MSC; el enfermo no podrá bajar

Cozumel, QR. En unas horas Sanidad Internacional concluirá el protocolo para determinar si la tripulación de la embarcación Mediterranean Shipping Company Meraviglia desciende en Cozumel, pero el pasajero que presentó un cuadro de influenza tipo A no podrá bajar, informó el presidente municipal Pedro Joaquín Delbouis.

El crucero atracó a las siete de la mañana en el muelle de Punta Langosta, luego de permanecer toda la noche en espera de autorización.

El edil indicó que si se autoriza el desembarque de los pasajeros y la embarcación pretende alargar su estadía en Cozumel, se le darán todas las facilidades, como siempre ha sucedido.

El presidente municipal aclaró que unos tres médicos de Sanidad Internacional, junto con personal de la Subsecretaría de Salud, ingresaron a la embarcación para hacer las pruebas correspondientes, exclusivamente al pasajero en cuestión.

No obstante, indicó que el pasajero ya no tiene síntomas y tampoco estuvo en contacto en regiones o con personas afectadas, por lo que no cubre las premisas para considerarse de peligro.

En Cozumel siguen las opiniones encontradas sobre el descenso de los pasajeros, pues mientras taxistas se pronuncian a favor, prestadores de servicios turísticos como arrendadoras de autos y náuticos, aseguran que eso provocaría “la muerte de Cozumel”, por lo que responsabilizaron a las autoridades de las consecuencias negativas que deje una mala decisión.