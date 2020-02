AMLO firma convenio con Unesco para fortalecer lenguas indígenas

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la directora general de UNESCO, Audrey Azoulay, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las lenguas indígenas, que en México suman 68.

Dicho acuerdo se inscribe dentro de la resolución que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas para proclamar al periodo 2022-2032 como Decenio de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de impulsar alianzas y acciones más amplias para detener la desaparición progresiva que enfrentan los 6 mil 700 idiomas indígenas en el mundo, además de que dos mil 680 de lenguas están en peligro inminente de desaparecer.

En el marco de la primera visita de Audrey Azoulay a México, el presidente refrendó el compromiso de fortalecer las lenguas indígenas.

“Es un tema fundamental, creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable, más íntima de México, deben ser escuchados, atendidos primero en sus necesidades básicas, fundamentales: que no haya pobreza ni opresión”.

Sostuvo que su gobierno está dando una atención preferente a los pueblos originarios. “Al día de hoy, la mitad de hogares de México está recibiendo cuando menos un programa de bienestar, pero en el caso de comunidades indígenas, 97 por ciento de la población. Y el primero de diciembre espero informar que cien por ciento está cubierto”.

Durante la ceremonia “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas” en Palacio Nacional, López Obrador ratificó que históricamente la resistencia de las lenguas es algo excepcional, por

lo cual también habló de fortalecer la cultura, tradiciones, “ante la falsa concepción de modernidad. Todo esto que se ha padecido fue parte muchos tiempo del racismo, la discriminación. Pensar que si se habla una lengua es atraso cultural”.

Todo esto que se hace hoy para “suprimir y someter cuando lo más importante de México está en su riqueza cultural”, subrayó.

El presidente confirmó que se creará una universidad para la enseñanza de las lenguas en Milpa Alta, para rescatarlas.

Y pidió no confundir educación con cultura, porque “hay gente que va a prepararse en el extranjero, lo digo con todo respeto, y no tienen cultura o piensan que los conocimientos adquiridos son más que las culturas”.

En su mensaje, el mandatario mencionó que el castellano también tiene variantes, dependiendo de la región.

Puso como ejemplo que en Tabasco al zopilote se le dice chombo, que es castellano con maya. “A veces dicen algunos hablas mal, no, no, no. Es un orgullo hablar como uno es, haciendo valer nuestras culturas, nuestras tradiciones, a partir de que México es un mosaico cultural”.

Audrey Azoulay, directora general de UNESCO resaltó que se profundizarán las acciones en defensa de las lenguas indígenas y subrayó que la igualdad de género “inspira todas nuestras acciones”.

Por su parte, Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, tras resaltar que México es anfitrión del decenio de las lenguas, confío que el próximo encuentro “no sea sobre los escombros de las lenguas indígenas, con verbos desplazados, sintaxis rotas y morfologías cambiantes. Nuestra nuestra frase es ‘ninguna lengua menos’”.