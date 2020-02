Sin certidumbre ni crecimiento económico, la 4T no tendrá éxito: Romo

Ciudad de México. Si no hay certidumbre y crecimiento económico, la Cuarta Transformación no tendrá éxito, advirtió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, durante la presentación de la Agenda 2030.

“Hay mucho compromiso, pero sí ayúdennos a tener un país que facilite la inversión, necesitamos crecer porque hay muchos pobres, tenemos un abandono en medio ambiente; si no entusiasmamos a México a invertir no vamos a cumplir nada, y si no hay crecimiento se va a dificultar el éxito de la Cuarta T”, expresó.

Frente a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de representantes del Poder Legislativo y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Romo subrayó que la Agenda 2030 requiere de un marco de confianza.

“Me preocupa porque si algo no hemos logrado en resultados es el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí”, dijo.

Al inicio de su mensaje, con el cual concluyó la sesión en la Secretaría de Gobernación, consideró que todos los propósitos de la Agenda 2030 no se van a cumplir si se carece de certidumbre para tener un país receptor de inversiones.

“Todo esto está precioso pero si no hay certidumbre, si no creamos la confianza, si no hay crecimiento, no vamos a poder cumplir la agenda 2030 por más entusiasmo que exista, como lo escucharon hoy”, señaló.

Señaló que el país requiere de un “paraguas” y manejar la economía como los agricultores a la tierra: hay que poner las condiciones adecuadas para que las flores crezcan solas y, desde luego, lo que busca este gobierno es entusiasmar para la inversión.

Igualmente, consideró que el éxito en los programas se “contagie como un virus, no como el coronavirus, pero hay que contagiar de éxito a la población”.

Se pronunció en favor de lograr un equilibrio entre medio ambiente y producción porque de lo contrario “nos vamos a paralizar”.

Recordó que su tarea es generar confianza en todos los sectores y, el cumplimiento de la Agenda 2030, será de los tres niveles de gobierno.

Dijo que su oficina trabaja de la mano con Gobernación en el tema de la igualdad de género y los feminicidios, a partir de un proyecto denominado violeta porque “realmente es una de las prioridades, una de las cosas más sensibles que tiene hoy la población.

“No tengan duda, todo el gobierno, toda la oficina que represento estaremos apoyando en esta iniciativa de todo lo que ustedes están haciendo”.