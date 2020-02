PVEM va por pena de muerte a feminicidas de menores de edad

Ciudad de México. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso cambios a la Constitución para que se aplique la pena de muerte por los delitos de feminicidio y homicidio doloso, cuando la víctima sea menor de edad. Los diputados de ese partido, respaldados por sus nuevos integrantes Mauricio Toledo, Héctor Serrano y Ricardo gallardo reclamaron con vehemencia: “que pague con su vida, quien termina con otra vida”.

En su tercera oportunidad, los diputados verdes utilizaron la narrativa del castigo último contra delincuentes. Primero, en la elección federal de 2006 como aliados del PRI utilizaron la pena de muerte a secuestradores como eslogan de campaña. Después en los comicios de 2018, revivieron esa propuesta que no fue siquiera una iniciativa ante el Congreso federal.

Al conocer la nueva propuesta de los verdes, el coordinador de Morena, Mario Delgado descalifico la iniciativa: “Respetamos el derecho de iniciativa de todos los diputados. Ésa es una propuesta del Partido Verde; yo desde mi punto de vista no comparto la propuesta del Partido Verde. Entiendo lo sensible que es un homicidio contra un menor de edad, un feminicidio contra una menor de edad, lo doloroso que es, pero yo no estoy seguro que poner pena de muerte a estos delitos vaya contribuir a erradicarlos o a disminuirlos.”

En defensa de esa iniciativa, Carlos Puente Salas, presidente de ese partido y además diputado federal, aseguró que ésta “surge de un clamor ciudadano al no encontrar una respuesta a los altos índices de violencia que hay en el país y que a través de la aplicación de la pena de muerte se busca inhibir la agresión en contra de los menores de edad.”

Arturo Escobar señaló que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar seguridad y protección a la población, en particular a las niñas y niños quienes además de quedar expuestos a sanguinarios criminales, la violencia que se aplica en ellos genera gran dolor a sus familias e indignación en la sociedad.