Fuerza Social por México, más cerca de pedir su registro como partido

Ciudad de México. La agrupación política Fuerza Social por México realizó ayer su asamblea nacional, último paso que le faltaba para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) su registro formal como partido político, y se declararon como “el mejor vehículo para competir en la carrera del 2021”, como aliados de la cuarta transformación.



En la Plaza de Toros Arroyo, al sur de la Ciudad de México, los delegados de esta agrupación nombraron a Gerardo Islas Maldonado como presidente de la Asamblea Nacional.



Previo al acto, Maldonado confirmó que sigue perteneciendo a Nueva Alianza, donde fue dirigente local en Puebla, pero los estatutos no prohíben que participe en la asamblea de la nueva agrupación y adelantó su eventual renuncia formal a Nueva Alianza.



Vestidos de blanco, miles de integrantes de Fuerza Social por México portaron su credencial de elector para validar el registro. Autoridades del INE, quienes validaron la asamblea con la presencia de 187 de los 269 delegados, provenientes de 20 de las 26 estados.



Maldonado explicó que su estrategia fue planear una organización para que desde septiembre pasado “echaran toda la carne al asador” y concretarán las afiliaciones que pide el órgano electoral para convertirse en fuerza política. Para el 2021, dijo, buscan avanzar de abajo hacia arriba, y buscarán contender principalmente por ayuntamientos, regidurías y diputaciones.



“Que sepan todos que cómo gobernantes, cómo legisladores, como representantes populares sabremos conducirnos siempre con honestidad y valentía, somos la escudería con más fuerza, fuerza que ocupará escaños, curules y tribunas legislativas, desde aquí veo mujeres y hombres que han escrito la historia de México, y que la seguirán escribiendo, no tenemos la menor duda”, agregó en su mensaje durante la asamblea.



Aunque se ha vinculado a esta agrupación con el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, no acudió al acto de ayer, pero acudió su hijo como delegado por la Ciudad de México. Entre los invitados también estuvo el empresario Rafael Herrerías. Con la CATEM, dijo, “no hay vínculo directo”, sino con muchas organizaciones y las puertas están abiertas para todos.



Por su parte, Cecilia Loria Marín, quien presidía el Comité Ejecutivo registrado ante el INE, agregó que la sociedad vive un hartazgo y rechazo hacia los viejos partidos políticos, y “siempre nos sumaremos al desarrollo integral del pais para poder lograr la cuarta transformación de México”.