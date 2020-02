Desechan demanda de Robles para frenar juicio político

El Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja que interpuso la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por el fallo de un juez federal, quien rechazó el juicio de amparo que tramitó contra el juicio político que inició la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado.



El fallo es un nuevo revés en su intento por obtener la protección de la justicia federal, ya que buscaba que el juez Jonathan Bass Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, admitiera su demanda de garantías para frenar el juicio político, la cual fue desechada en diciembre del año pasado.



Los legisladores comenzaron el proceso por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando Robles Berlanga encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.



El pasado 20 de diciembre la ex secretaria de Estado inició el juicio de amparo con el que reclama la discusión, aprobación y trámite legislativo de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982.



Asimismo, a principios de ese mes la ex funcionaria solicitó en una carta a los legisladores el sobreseimiento del procedimiento, el cual, aseveró, está plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales.