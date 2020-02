De la Fuente pide unidad en sector salud para enfrentar coronavirus

Ciudad de México. El embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas ( ONU), Juan Ramón de la Fuente, llamó a las autoridades de Salud a asumir que el coronavirus llegará a México y que “nos va a pegar” y a cerrar filas “más allá de las divisiones que pueda haber en el sector”, a fin de estar preparados para cuando esa pandemia se haga presente en el país.

En conferencia de prensa en el Senado, luego de una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara, confió en que el sector salud “eche mano” de los recursos capacitados que tiene y de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , a fin de que cuando el coronavirus llegue a México “nos encuentre realmente preparados y yo quisiera pensar que lo estamos.

El ex secretario de Salud recalcó que México debe tomar en serio las recomendaciones de la OMS, sobre el coronavirus, porque hasta ahora no han fallado y no hay que subestimarlas en lo más mínimo.

El embajador De la Fuente consideró que el tema del coronavirus podría escalar al Consejo de Seguridad de la ONU, pero dependerá cómo evolucione lo que ya es una inminente pandemia, aunque dijo que técnicamente falta un elemento para que se designe como tal, pero reiteró que se debe asumir que el virus “nos va a pegar”.

No hay la menor duda, dijo, que “va a llegar a México, la pregunta no es si va a llegar o no va a llegar a México, sino cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Y yo quisiera pensar que lo estamos, hay infraestructura, hay gente capaz. Pero, me parece que no podemos subestimar su importancia. Todas las precauciones son pocas”.

Agregó que México “las únicas ventajas que tenemos es que la letalidad del virus es baja en relación a otros, pero eso no quiere decir que no se muera gente. Y la segunda, probablemente conforme avance el año, la temperatura suba y esto es la mejor protección que vamos a encontrar contra la pandemia”.

El ex rector de la UNAM se refirió también a los problemas en la UNAM. “La Universidad está diseñada para encontrarle solución a sus problemas. Es decir, la solución de los problemas va a venir en ejercicio de la autonomía universitaria, para que no haya dudas al respecto”

Antes, De la Fuente se reunió con las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, para abordar la posibilidad de que México sea electo para formar parte del Consejo de Seguridad la ONU, cuya elección es el 17 de junio próximo.

Al respecto, comentó que México tiene la posibilidad de ser electo y ya dentro del Consejo de Seguridad ser parte de la solución de los problemas de otros países, pero también impulsar su propia agenda en la que figura de manera central el fortalecimiento del control de los mecanismos para la venta de armas y municiones provenientes de Estados Unidos.