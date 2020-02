Pide directora de Notimex a autoridades imparcialidad en conflicto con sindicato

Ciudad de México. La directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, confió en que las autoridades laborales dejen de lado “ la parcialidad” con que han actuado hasta el momento en favor del SutNotimex y se fije la fecha para el recuento, a fin de solucionar el conflicto huelguístico, que lleva y seis días.

Entrevistada en el Senado, refutó las críticas de legisladores de oposición, expuso que presentó denuncias penales en contra del ex dirigente y de la actual representante del Sindicato Unico de Trabajadores de Notimex, el Sutnotimex ante la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo que se liquidó al 80 por ciento del personal reajustado.

Detalló asimismo que para el recuento entre el Sutnotimex y el otro sindicato, la agencia presentó una lista de a de 200 trabajadores sindicalizados y el SutNotimex, 41, todos ellos ya despedidos. “Acuérdese que son extrabajadores los que están haciendo la huelga y nosotros presentamos una lista de 200 trabajadores en activo”. Ahí está bastante claro lo que pasa.

Luego de participar en la presentación del libro “El colapso de la Dignidad” del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, la directora general de Notimex precisó que hasta el momento no les han dado fecha para la realización del recuento, pese a que ayer la representación de la agencia estuvo todo el día en las instalaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Expuso que ha habido “una parcialidad de absoluta” de las autoridades laborales con el SutNotimex. “Lo hemos documentado, lo hemos hecho, hemos expuesto las pruebas de esa parcialidad y evidentemente lo que más nos preocupa son nuestros compañeros, que están dentro de las instalaciones y no han podido salir ni entrar porque los huelguistas están ahí bloqueando el libre paso”.

Agregó que eso le preocupa mucho , porque llevan seis días sin bañarse ni poder cambiar de ropa, pese a que están dentro de la lista de personal autorizado por la autoridad laboral para permanecer en las oficinas de Notimex.

¿ Espera que el conflicto se resuelva pronto?

-Confío totalmente. Ojalá ya estemos pronto es una absoluta normalidad.Estamos a favor de la profesionalización de la agencia que no estaba profesionalizada, respondió.

Dijo que del total de personal sindicalizado que fue recortado, “más de 50 eran aviadores, otra parte de la gente que no cumplía con el perfil profesional. Algunos solo habían estudiado hasta la secundaria o la preparatoria. Elevaban chóferes a reporteros. Nosotros estamos en esa transformación, pugnando por la profesionalización, Sobre todo para rescatar nuestra labor de garantizar el derecho a la información de los mexicanos y hacer periodismo”.

Dejó claro que pese a la huelga, se está trabajando normalmente. “Ayer se produjeron más de 400 notas. Se publicaron en más de 60 periódicos. Seguimos haciendo nuestro trabajo y los suscriptores siguen recibiendo puntualmente todo el material informativo de fotografía de video, de infografías”.

Sobre las aseveraciones del senadores del PAN y PRD, que aseguran no ha presentado denuncias sobre los casos de corrupción en el SutNotimex, respondió que las pruebas están ante la fiscalía. Son procesos que están en án en investigación y no se puede desvelar todo pero hay denuncias penales contra Conrado García Velasco el ex líder y contra su compañera Adriana Urrea”.

Detalló que en el caso de García Velasco hay denuncia penal por desfalco, por malversación de caudales públicos. En el caso de Adriana Urrea por un presunto delito de peculado. Son actos de corrupción denunciados también ante la Secretaría de la función pública., Que sigue investigando

Rechazó que se vulneren los derechos de los ex trabajadores de Notimex. “ Nosotros hemos indemnizado al 85 por ciento de los despedidos . Los que están afuera son como como 20 personas que y no han querido la indemnización conforme a derecho que se les ofreció, lo que quieren es la reinstalación, pero es un proceso laboral que lleva años.

Sanjuana Martínez dijo que las versiones en contra forma parte de la campaña de difamación que encabeza en su contra Adriana Urrea y el SutNotimex “que es un sindicato que ya no tiene agremiados dentro de la agencia”.

El presentarla como alguien que viola derechos laborales forma parte de esa campaña, “pero también del enojo de algunos medios de comunicación, que recogen los dicho sin pruebas. Nuestra obligación como periodistas es que te entreguen las pruebas de lo que están diciendo. Documentación , no los dichos o los chismes. Lamentablemente la calidad del periodismo en ese sentido es muy ínfima”.

Agregó que durante cuatro meses dialogó y sostuvo negociaciones con el Sutnotimex, pero sus demandas son exageradas. “Sin meterme en la vida sindical, porque yo me mantenido al margen, es muy llamativo que al anterior dirigente, García Velasco, la agencia le daba n medio millón de pesos al mes en concepto de “apoyo al sindicato” y Urrea “ahora pida 240,000 al mes”.

Además, cuando le preguntamos para que los quieren , responden que para comprar despensa, “cuando nosotros le estamos entregando a los trabajadores. a todos sin acepción no nomás a los sindicalizados 3 mil 500 en vales para despensa”.

Hay, sostuvo, otras demandas “escandalosas” del SutNotimex, para beneficio del sindicato, no de los trabajadores, ya que no han entendido que son otros tiempos, de austeridad republicana. “ Ya no es como antes, los sindicatos se tienen que liberar de ese lastre de la corrupción.”

La directora general de Notimex dijo que espera que finalmente los integrantes del Sutnotimex acepten la liquidación que conforme a la ley se les ha ofrecido.