Manejo doloso del caso de la saxofonista María Elena: ONG

En este caso, agregó, se hizo un manejo doloso que ha permitido la impunidad para Vera Carrizal, al grado que aun cuando desde hace cinco meses había todos los elementos para detenerlo, no fue así; por el contrario, el trabajo realizado por la fiscalía lo alertó para darse a la fuga.

Refirió que el comportamiento del fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, no es aislado. Hay órdenes de aprehensión que no se ejecutan contra feminicidas , por lo que llamó al Congreso local a analizar la continuidad del funcionario.

Las afectaciones físicas y emocionales que María Elena tiene están relacionadas con la nula lógica de acompañamiento a las víctimas desde la fiscalía, porque nunca dieron seguimiento de si estaba recibiendo la atención médica .

Rosa Simón, consejera consultiva en Oaxaca del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que la falta de actuación de las autoridades para atender casos como el de María Elena, están relacionados con corrupción.