Habrá detección temprana de coronavirus: López-Gatell

Ante el nuevo llamado de la Organización Mundial de la Salud a prepararse para una pandemia del coronavirus en el mundo, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sostuvo que no es la primera vez que esta advertencia es lanzada por el organismo.

Ratifico que en México no se ha presentado esta enfermedad pero el país se ha anticipado en el diseño de los protocolos establecidos que le permitirán tener una detección temprana en el caso de que se registre un caso.

Durante la conferencia matutina López-Gatell dijo que se han registrado 18 casos sospechosos que han sido ya descartados. Dijo que México tiene una estructura de atención "robusta" para atender, de ser necesario, la presencia del Coronavirus. Dijo que se han diseñado los modelos necesarios de detección y atención de presentarse esta enfermedad, por lo que ubicó la alerta del OMS está dirigida a países africanos o en aquellos con menos capacidades e infraestructura para su atención.

Destacó que por ahora en México no se tiene la necesidad de adoptar medidas extremas para las 15 mil personas que mensualmente tienen viajes o regresan de China. Sin embargo, Lopez-Gatell dijo respetar las decisiones extremas que adoptó Italia para evitar su expansión en su territorio.

Por otro lado dio a conocer que las mujeres que eran atendidas por la Fundación de Cáncer de Mama que ya tenían tratamiento en esa institución mantendrán esa condición por lo que solamente los nuevos casos de mujeres con ese padecimiento que busquen atender ese en esa institución privada se canalizarán a los tres hospitales públicos que en la Ciudad de México tienen la infraestructura para hacerlo: en el Hospital General, el Instituto nacional de Cancerologia y el Hospital Nuarea, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la presentación del informe semanal Pulso de Salud, el funcionario dio a conocer que el proceso de destitución del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se registró a partir de una determinación de la junta de Gobierno que no a partir de las capacites profesionales del ex director como neurocirujano sino de incapacidades administrativas detectadas. Por ello se optó por removerlo y se abriera paso para que se realizaran las investigaciones.

El funcionario señaló que se ha detectado , no sólo en este Instituto, sino en otras dependencias de salud también, en donde equipo de alta tecnología no era utilizado deliberadamente, como una forma de favorecer la contratación de equipos técnicos privados.

Al respecto, el presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador sostuvo que estas decisiones deben entenderse en su contexto de que en el periodo neoliberal deliberadamente se dejó de invertir en salud y muchos otros sectores con el objetivo de alentar la privatización. Por ello destacó que se haya favorecido el crecimiento de empresas privadas dedicadas a la atención médica , las cuales no están dirigidas a la atención de sectores populares.

"Lo que querían era que el estado se diluyera y dejarlo todo el mercado, por eso estamos enfrentando esta situación de falta de espacios de cama, de equipos pero es lo que se va a atender hasta mejorar por completo sistema de salud. No es un asunto solo de atención médica,.sino que tiene que ver con capacidad económica de la gente para curarse pues las instituciones privadas no los atienden por falta de dinero, Dijo no estar en contra de que haya crecido la atención médica privada, pero el estado tiene la obligación de garantizarle la salud a todos los mexicanos. Tenemos casi el 60 por ciento de personas en México que no tienen seguridad social" y hay la obligación de darles atención.

López-Gatell comentó que en el Instituto Nacional de Neurología existen procesos de investigación de distintas naturaleza, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertas varias carpetas de investigación. No podemos detallar, para no violar debido proceso. Es importante destacar que no hay prejuicio contra médicos y enfermeras, pero no hay que dejarse manipular de que el gobierno esáa contra los médicos, son extraordinariamente importantes, es la esencia, corazón de esas instituciones.