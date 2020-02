Nunca tuve evidencia de nexos de García Luna con el narco: Gómez Mont

El ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont aseguró que “nunca” tuvo evidencia de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica federal en el sexenio de Felipe Calderón, tuviera nexos con el crimen organizado.

“Ninguna de las fuentes nacionales o internacionales jamás me llamó la atención con seriedad de la vinculación de García Luna con alguna organización criminal. A mí jamás se me paso información alguna, yo quiero pensar que al presidente (Felipe Calderón) menos, en ese sentido sí compartíamos información similar. No le he dado especial seguimiento al asunto, entendiendo que este tema se está ventilando en otra jurisdicción. Si esa evidencia se materializa, ocho o nueve años después, primero hay que entender por qué se tardó en materializar".

Antes de participar en una de las mesas de análisis sobre la presentación de “Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México” que elaboró la organización Reinserta, manifestó que es necesario conocer las fuentes que acusan a García Luna para entender el caso y que los procedimientos americanos “suelen ser serios porque saben que tienen que ser contrastados en un procedimiento dialéctico y público”.

Agregó que en caso de que lo requieran en caso de que lo citen a comparecer en Estados Unidos, analizará la situación el asunto. “Yo no creo conocer nada que se pertinente en ese juicio, pero sí pasa lo valorará en su momento”.

García Luna fue detenido en diciembre en Texas bajo cargos de conspiración para traficar con drogas, falso testimonio, y acusado de presunta corrupción. Además fue puesto a disposición de juez Brian Mark Cogan, mismo que llevó el proceso penal contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua.