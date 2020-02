Recuento en Notimex, conforme a derecho, ofrece Alcalde

Ciudad de México. Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habría un recuento sindical en la Agencia de Noticias del Estado (Notimex), la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, manifestó que el procedimiento será conforme a derecho.

"Lo que procede, según la Ley Federal del Trabajo, es un recuento, en el cual los trabajadores podrían determinar si están o no de acuerdo con la huelga. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que se va a hacer y actuar conforme a derecho”.

La funcionaria fue cuestionada sobre la acusación que hace Notimex de que su dependencia dio la toma de nota a un sindicato “que no tiene trabajadores en activo”.

Alcalde respondió: “No, la Secretaria del Trabajo siempre actúa conforme a derecho y el hecho de que hubiera algunos trabajadores cesados no impide el derecho de organizarse y representar a los trabajadores. Si no, sería tan fácil cómo ´yo corro a todos los líderes sindicales y después ya no pueden tener ese derecho sindical´”.

La titular de la Secretaría del Trabajo, abundó: “Nosotros actuamos conforme a derecho, en ese sentido protegemos a ambas partes, priorizamos el diálogo, pero sobre todo, como lo decía el presidente hoy por la mañana, que sean los trabajadores los que decidan, ya son otros tiempos”.

Alcalde subrayó: "Ahora a través del voto directo, personal, libre y secreto, los trabajadores deben participar en la vida activa de sus organizaciones gremiales y decir quién los representa frente a sus empleadores en esta revisión de contrato”.

La funcionaria sólo aceptó dos preguntas. Interrumpió los cuestionamientos y de prisa se retiró.