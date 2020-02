Descalifica AMLO editorial de WSJ

En respuesta a un editorial de Wall Street Journal, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó poco profesionalismo al señalar que México "es país de un hombre" . México fue país de un solo hombre solo con Santa Anna y Porfirio Díaz "¿qué tengo yo que ver con Santa Ana? ¿Qué tengo ver con Díaz? 34 años. Yo llevo 15 meses, me faltan cuatro años, son un poco exagerados".

Durante su conferencia de prensa, Lope Obrador dijo que desconocen la historia del país, "se pasaron en la comparación", dijo López Obrador al descalificar a la publicación.

En otro orden de ideas, aseveró que las modificaciones en el esquema de compras para centralizar el conjunto de adquisiciones gubernamentales que tiende a eliminar excesos, sobre precios y corrupción. "El gobierno tiene que bajar el costo de su operación. Nada de comprar productos chatarra y caros.. Ya no hay moches, ya no era sólo el diez por ciento, era más. Ya no hay el moche . El que venga aquí y diga que tuve que mocharme para obtener la obra, lo protegemos, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones".

Se trataba de poner orden en las compras gubernamentales y si no lo centralizábamos no se hubiera logrado. En este contexto, dijo que se determinó crear una "policía federal" para la protección de las instalaciones federales y dejar de lado ya la contratación de 50 mil policías privados y en el colmo, agregó, la secretaria de Gobernación, que tenía el control de la entonces Policía Federal contrataba seguridad privada para sus instalaciones.

Dijo que el último reporte de la Oficialía Mayor de a Hacienda , instancia que ahora centraliza las compras gubernamentales, dio cuenta de ahorros en las compras centralizadas de 200 mil millones de pesos el año pasado.

Por otro lado, cuestionado, sobre señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre investigaciones al coordinador de los superdelegados, Gabriel Garcia Hernández dijo que cualquier decisión para remover,o debe esperar a que se realicen las investigaciones y no sólo basado en acusaciones sin corroborar las pruebas. Sin embargo, apuntó el presidente, no voy a sudar "calenturas ajenas" en referencia a solapar irregularidades pero también advirtió que hay mucha politiquería detrás de esto.

Si se llegara a probarse que un funcionario se entromete en la vida privada de los partidos , se le depararía del cargo. "Habría que probar y eso podría llevar a una iniciativa para que quien desempeñe ese cargo -superdelegado- no pueda aspirar a cargos públicos" en los estados.