“El paro en Notimex, virtual secuestro”: Sanjuana Martínez

Ciudad de México. La actual situación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), cuyo edificio se encuentra bloqueado por integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), quienes impiden la entrada y salida del personal autorizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), es de preocupación , comentó la directora de la agencia noticiosa, Sanjuana Martínez, a La Jornada.

Luego de la presentación del libro El cambio democrático en México. Retos y posibilidades de la Cuarta Transformación, coordinado por John M. Ackerman, que se realizó este domingo en la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Martínez explicó que unos 40 trabajadores que se encuentran laborando dentro de la agencia están trabajando en malas condiciones .

Estamos muy preocupados por ellos, porque no los dejan salir ni entrar, batallamos para meter comida, bebida, garrafones de agua. Estamos metiendo botellitas. No se han bañado y no hemos podido, a veces, darles las tres comidas. Además, no nos permiten entrar con los automóviles; han cercado las dos puertas del estacionamiento, como la principal. Es una huelga que no es huelga, porque Notimex sigue funcionando al cien por ciento , dijo la funcionaria.

“La gente que puede entrar y salir es muy poca. La autoridad de la JFCA favoreció al sindicato, violó la Ley Federal del Trabajo, en lugar de aceptar la lista de emergencia de los trabajadores, que eran 120, nos aceptó sólo 10 por ciento, que son 12. Y algunos de ellos tampoco pueden entrar y salir. Y cuando salen y quieren entrar son agredidos.

“Afuera hay alrededor de 20 huelguistas y el resto son porros, del sindicato de telefonistas y del Stunam. Algunos de ellos están identificados y otros portan banderas de apoyo. Pero nuestra gente lo está viviendo con mucho miedo, pues los insultan y les gritan.