Reitera AMLO "mano negra" en la protesta

Tamazula, Dgo., Detrás del movimiento que convoca al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo está la mano negra de los conservadores, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. También negó haberle pedido a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que se retractara de difundir la convocatoria a la protesta.

No, no, no. Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas; ella actúa de acuerdo a sus convicciones. Lo que sí creo es que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores; los que no nos quieren de pronto se volvieron feministas , reiteró en entrevista. Subrayó que los conservadores son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente .

Inaugura puente en Durango

Ayer en la inauguración del puente Sahuatenipa –una obra que prometió el año pasado en beneficio de más 100 mil habitantes de las comunidades de la Sierra Madre Occidental–, el mandatario fue recibido por pobladores que portaban playeras blancas con la exigencia de justicia por los asesinatos de Andrea Aispuro Avitia y de Carolina Aispuro Astorga, perpetrados en enero pasado presuntamente por policías de Sinaloa, en la sindicatura de Sanaloa.

Las jóvenes, sobrinas del gobernador José Rosas Aispuro, eran originarias de esta localidad. Ante la demanda, en la que participaron personas de todas las edades, el mandatario habló con los padres de las víctimas a quienes ofreció justicia.

Ya se está actuando, hay cuatro policías detenidos y se va a proceder legalmente. También hablé con el gobernador de Sinaloa (Quirino Ordaz, con quien desayunó, tras arribar al aeropuerto de Culiacán procedente de La Paz, Baja California, donde pernoctó) y les va a dar atención especial a los familiares. Es una situación muy dolorosa, muy triste , sostuvo el mandatario.