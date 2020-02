Resolverá la FGR si implican a Peña en caso Lozoya: AMLO

Y se tiene que resolver también, y yo vuelvo a recordarlo, si legalmente se puede juzgar a un presidente por delitos que no sea el de traición a la patria . Por ello pidió a los medios ponderar entre especialistas si es viable enjuiciar a ex mandatarios, para ya no especular.

“Si en la investigación que están haciendo al ex director de Pemex aparece que está involucrado el ex presidente Peña, entonces la fiscalía lo va a resolver.

Sin embargo, reiteró su postura de que no habrá venganzas, sino que es necesario ya no permitir la corrupción y mirar hacia el futuro sin acciones espectaculares, ni persecuciones a sus antecesores. También desde que tomé posesión fui muy claro, dije: No vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los ex presidentes .

La Paz, BCS., Al darse a conocer que el Informe de la Cuenta Pública de 2018 –último de la gestión de Enrique Peña Nieto– arrojó un presunto daño patrimonial por 144 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció: Peña, como es de dominio público, permitió la corrupción. Y estamos actuando, todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie .

Nosotros nos hemos propuesto acabar con la corrupción, pero queremos iniciar una etapa nueva, que no nos dediquemos, como lo hacían los gobiernos neoliberales, a simular y a lo espectacular, mientras alentaban la corrupción. No a venganzas, no a la persecución política, sino marcar muy bien la diferencia e iniciar una etapa nueva sin corrupción, sin impunidad. Eso lo hemos venido logrando.

–Pero si encuentran irregularidad, ¿usted no va a colaborar?

–Ah, claro. La fiscalía es autónoma, que eso es lo otro. ¿Cómo era antes? El Presidente decía a quién se exoneraba y a quién se perseguía.

López Obrador agregó que su gobierno no establecerá relaciones de complicidad con nadie, pero sí de justicia , y ésta implica no sólo castigar, también prevenir. Incluso se dio tiempo para la ironía: Si no estamos persiguiendo a nadie y miren cómo están, como desquiciados .

A ratos con una sonrisa, el Presidente rubricó su explicación en torno a la cuenta pública de 2018 y los alcances en la lucha contra la corrupción:

“Miren, pañuelito blanco, le puedo decir esto a los conservadores… me lo dice el diablito, dice: ‘Sácales el pañuelito blanco a los conservadores para que se enojen’. No hay corrupción arriba, se acabó la corrupción. O sea, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto, así de claro. Entonces, no necesito la espectacularidad, la farsa.”

Durante la conferencia en esta entidad, López Obrador anunció también que se harán las acciones pertinentes para traer gas natural a Baja California Sur, a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica con combustibles menos agresivos con el medio ambiente.

Más tarde, durante la reunión de la Conago, dijo que se invertirán 6 mil millones de pesos para construir una planta termoeléctrica para garantizar que no haya más apagones en La Paz y Los Cabos.