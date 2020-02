Eréndira Sandoval propone un "paro de hombres" para el 9 de marzo

Ciudad de México. La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, propuso que el 9 de marzo, en vez de un paro de mujeres, se realice un “paro de hombres” para que ellas no se queden en casa “tentadas a lavar platos y arreglar ropa”, además de que acusó a la derecha de asumir una posición “fakeminista” sobre el tema, en una serie de mensajes que le generaron una gran cantidad de críticas.

“Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee (sic), no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, escribó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Ante ello, cientos de usuarios de la red social manifestaron su descontento con el mensaje y consideraron que la manera de referirse al tema era incorrecto para las mujeres y únicamente abonaba a la división.

“Que forma tan corriente de denigrar un tema tan fuerte del país. Además de faltarle al respeto a las amas de casa, la polarización entre hombres y mujeres q menciona está fuera de contexto. No es lucha entre hombres y mujeres , es una protesta en contra del fracaso de la APF”, escribió la usuaria @MayteChuck.

Por su parte, @luisantgarcia escribió: “Así entiende el mundo @Irma_Sandoval: Una mujer que proteste conscientemente contra su jefe terminará lavando trastes y ropa. Todo para desmotivar la lucha y justificar su papel de esquirola. Mujeres, no olviden la “solidaridad” de la 4T con ustedes”.

En el mismo sentido, @cparadal tuiteó: “Siendo así y si quiere cimbrar al país de esa manera, podría empezar por pedirle al hombre que encabeza la presidencia de México y que ha sido indiferente al reclamo de las mujeres, que ese dia cancele su conferencia mañanera y se abstenga de tuitear o hacer apariciones públicas”.

No obstante, el mensaje de Sandoval también recibió más de 5 mil “me gusta” por parte de otro usuarios de la red social.

Uno de ellos, @gregoriogleznava, escribió: Me sumo al #parodehombres propuesto por @Irma_Sandoval, porqué la mujer debe paralizarse y quedarse en casa para no ser visivilizada?? las mujeres deben vivir en un México en el que salgan a la calle sin temor y miedo a ser violentadas por los hombres!!!”

Unas horas después de su primer tuit sobre el tema, y ante la respuesta crítica que generó en diversos usuarios, Sandoval escribió un segundo mensaje en el que decía: “A la derecha lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente @lopezobrador_ estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas”.