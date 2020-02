AMLO insiste en que hay “mano negra” detrás del paro de mujeres

Durango. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que detrás del movimiento que convoca al paro de nacional de mujeres el próximo 9 de marzo está la “mano negra” de los conservadores. También aseguró que su esposa Beatriz Gutiérrez es una mujer con criterio, que actúa conforme a sus convicciones y “no me consulta cosas”, cuando se le preguntó por qué ella se retractó al difundir la convocatoria al paro en redes sociales.

“Ella es libre. Es una mujer con criterio. No me consulta cosas. Ella actúa de acuerdo a sus convicciones. Lo que sí creo es que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren. De repente se volvieron feministas”, reiteró.

-¿Por eso la retiró? -se le preguntó.

-No, no, no. No sé porque razón lo hizo. Lo que sí puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores.

En el marco de la inauguración del puente Sahuatenipa, el presidente ofreció a los papás de las estudiantes Ana Carolina Aispuro Astorga, de 18 años, y Andrea Candelaria Aispuro Avitia, de 20, quienes fueron asesinadas el pasado 27 de enero por policías de Sinaloa, que habrá justicia, luego que amigos y familiares portaron una playera blanca con esa exigencia.

“Ya se está actuando. Hay ya cuatro policías detenidos y se va a proceder legalmente. También el gobernador de Sinaloa (Quirino Ordaz, con quien habló previamente) les va a dar atención a los familiares. Es una cosa muy dolorosa, muy triste”.

“Se va a judicializar por completo el proceso; se va a castigar a los responsables. No va a haber impunidad”, comentó.

Acerca del paro convocado para el 9 de marzo, el mandatario reiteró que “la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Ah, también son muy oportunistas. Son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente”.

-¿Esa manifestación está siendo dirigida por los conservadores?

-Sí, ellos son los que, considero, están impulsando este movimiento, el conservadurismo.

-¿No cree que las mujeres tengan iniciativa para hacerlo?

-También las mujeres, pero hay mano negra para decirlo con mucha claridad, suavecito, suavecito, para que no se vayan a enojar.

El presidente dijo que puede mejor la situación de violencia contra la mujer si hay bienestar material y también del alma.