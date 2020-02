Mujeres demandan justicia ante feminicidios perpetuados en CDMX

Ciudad de México. En vísperas del Día Internacional de la Mujer y de que se realice el Paro Nacional #UnDiaSinNosotras, convocado para el 9 de marzo, grupos de feministas protestaron en algunos puntos de la Ciudad de México, entre estos en avenida Juárez y en Santa Fe, en demanda de justicia ante los feminicidios ocurridos en la capital y en el país.

Muchas de ellas se desligaron de los partidos políticos, que ahora se suman a la protesta y exigieron protección para las niñas, justamente el día en que los feminicidas (Mario N y Giovana N) de la niña Fátima, fueron trasladados al reclusorio Oriente y el de Santa Martha Acatitla, respectivamente.

Las feministas realizaron cierres intermitentes a la circulación vehicular y gritaron consignas. “Las niñas, no se tocan, no se violan, no se matan”. En algunas de sus pancartas se leía “Somos el grito de las que ya no están” y “Lucha hoy para no morir mañana”, entre otras.

En redes sociales, como Twitter #el9ningunasemueve y #Fakeminismo están entre las tendencias de hoy. Muchas estudiantes de diversas universidades del país, mueven el hashtag #el9ningunasemueve, que genera muchos comentarios de apoyo, y algunas críticas, respecto a que se hará “puente”.

Por medio de la etiqueta #Fakeminismo se critica también el “oportunismo”, de ciertos institutos políticos que se han caracterizado por su conservadurismo y por negar derechos a las mujeres, entre ellos el aborto seguro.

“Fakeminismo cuando un victimario finge apoyar una causa” o “cuando se quiere rating a costa de lo que sea. Una manera de sacar raja política”, se lee en algunos tweets, en relación al respaldo dado por el PAN a la protesta.

El “Paro Nacional, El nueve ninguna se mueve”, ha sumado más seguidores en las últimas horas, incluso algunas empresas, universidades, alcaldías y organismos autónomos e incluso instancias de gobiernos locales y del federal han señalado que no habrá descuentos por la falta laboral de ese día.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuya titular es Nadine Gasman, solo subió a su página electrónica el comunicado de la reunión realizada en la Secretaría de Gobernación para “fortalecer acciones a favor de las mujeres y niñas,” y que fue encabezada por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

En Twitter ni Gasman ni el Inmujeres hacen alguna referencia al Paro Nacional de mujeres.