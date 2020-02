Los conservadores se volvieron de pronto feministas: AMLO

La Paz, BCS. Ante el paro nacional feminista convocado para el lunes 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el derecho de las mujeres a manifestarse y dijo que las funcionarias públicas que deseen sumarse pueden hacerlo y no serán sancionadas. Sólo les pidió “mucho ojo” porque, sostuvo, soterradamente la “derecha, los conservadores” están metidos en el movimiento. “Hay hasta partidos” metidos, pero no quiso mencionarlos “por respeto, pero se pasan”.

Aunque reconoció que hay mujeres que participan por convicción, insistió: “mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron de repente feministas”. En las redes sociales, sostuvo, “de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores como feministas. Hombres y mujeres disfrazados de feministas”.

En su conferencia de prensa, subrayó que los conversadores están promoviendo el movimiento para “para enfrentarnos, para afectar al gobierno”.

Precisó que a las funcionarias públicas que quieren participar libremente en el paro no se les descontará salario ni serán sancionadas, como se hacía antes.

“La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar lo puede hacer. No va a haber ninguna represalia”, como ocurrió con maestros en los tiempos del “neoliberalismo autoritario” que los cesaron o les descontaron días de salario. “No somos iguales”. Libertades plenas a trabajadoras del gobierno, a todas las mujeres, precisó.

Nada más les pidió estar conscientes de que la acción es “algo bueno, que ayuda y no dejarse manipular; “tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy dada a la manipulación.

“A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. NO olviden lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Allende. Mucho ojo nada más”.

López Obrador resaltó la libertad para manifestarse, al recordar que viene de la lucha opositora, “¡cómo nos vamos a oponer!.. No somos autoritarios, no reprimimos. Entonces están en su derecho, en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura”.