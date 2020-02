No hay denuncia contra EPN por compra de plantas chatarra: Osorio Chong

Ciudad de México. El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entrevistado sobre la presunta investigación que se hace al ex presidente Enrique Peña Nieto, según el WSJ, por la compra de plantas chatarra de fertilizantes, aseveró: “No puede ser que a través de los medios se litiguen estos casos. Hoy el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador dijo por la mañana públicamente que no tiene conocimiento de nada al respecto”.

El senador priísta ,Osorio Chong, subrayó: “ No hay denuncia no hay un planteamiento al respecto. No hay mucho que comentar. El presidente dice que no sabe nada al respecto, yo me iría con eso”.

-¿El presidente también dijo que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) ahora es independiente por lo que ya no le informa al titular del Ejecutivo?, se le inquirió.

-Efectivamente, estamos en otra época, en la que la Fiscalía tiene otro rol. Sin embargo, siempre se está enterado. Si hoy el presidente López Obrador dice que no sabe nada al respecto ¿yo me iría con esa declaración”.

-¿Sin importar lo que dice el WSJ?

-No, de verdad que no, porque hablan de que quien filtra este comentario es alguien desde México. Insisto más que ver lo que dice un medio, hay que ver lo que dice la autoridad, y ‘ni más ni menos que el presidente de la república dijo que desconocía sí había algo contra el ex presidente Peña Nieto’.