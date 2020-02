Ni denuncia ni reportes sobre indagación a Peña: AMLO

Ciudad de México. El gobierno federal no ha presentado ninguna denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, aclaró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no tener ninguna información de que la Fiscalía General de la República investigue al ex mandatario.

Luego de que el diario estadunidense The Wall Street Journal afirmó que la Fiscalía indaga a Peña Nieto como parte del caso de corrupción por el que fue detenido el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, López Obrador sostuvo que no cuenta con información que apunte a ello.

“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación en proceso contra el ex director de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa, en contra del ex presidente Peña”, señaló este jueves en su conferencia de prensa.

No obstante, subrayó que la Fiscalía es autónoma, “esto significa que no me informa, no tienen por qué, es una institución independiente”.

Antes, explicó, dicha instancia estaba subordinada al Ejecutivo, por lo que no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o daba su visto bueno. “Ahora el presidente, en este respecto, se entera conforme informa a todos los mexicanos la Fiscalía, son cambios importantes”.

Tras informar que la Presidencia de la República no ha presentado ninguna denuncia contra Peña Nieto, insistió que sólo presentará una denuncia contra ex presidentes si los ciudadanos lo piden, “porque pensamos que se debe ver hacia adelante”.