“Suponemos” que Peña avaló compras de Lozoya, pero no hay denuncia: AMLO

Ciudad de México. Al referirse a las compras millonarias de las plantas “chatarra” de fertilizantes, por las que está detenido el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “suponemos que todas esas operaciones llevan el visto bueno del presidente (Enrique Peña Nieto)”, pero aseguró que su gobierno no presentará una denuncia contra el ex mandatario, sino contra quien resulte responsable.

Momentos antes, durante su conferencia de prensa de este jueves, el presidente había aclarado que no cuenta con información sobre una investigación contra Peña Nieto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), como publicó el diario estadunidense The Wall Street Jurnal.

Sin embargo, el mandatario apuntó que esa institución ahora es independiente, por lo que ya no le informa al jefe del Ejecutivo como sucedía en el pasado.

López Obrador reiteró que sólo se presentarán denuncias contra ex presidentes si el pueblo lo pide.

Posteriormente, en la misma conferencia, López Obrador retomó el tema tras señalar que está convencido que la población no permitirá el regreso de gobiernos enmarcado en la corrupción.

Agregó que por las plantas de fertilizantes que han originado una investigación contra Lozoya se pagaron 800 millones de dólares, mientras su costo era de 50 millones, por lo que tuvieron una “utilidad, o robo” de hasta 5 mil millones de pesos.

Para la operación, dijo, “yo creo que tuvo que haber una autorización arriba, y también el que las vendió seguramente tuvo un buen padrino”.

-¿El gobierno cuenta con pruebas?, se le cuestionó.

-No tenemos elementos, suponemos que todas esas operaciones llevan el visto bueno del presidente”.

Rechazó que el no iniciar procesos directamente contra el ex presidente Peña Nieto sea un encubrimiento, ya que insistió que ya hay una investigación al respecto, y el gobierno federal presentó denuncias “no contra Peña, sino contra quien resulte responsable”.