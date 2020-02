EU apoyará "fuertemente" programas para frenar migración: Alfonso Romo

Ciudad de México. Alfonso Romo, titular de la Oficina de la Presidencia, aseguró que el gobierno de Estados Unidos, a través de Overseas Private Investment Corparation (OPIC) apoyará “fuertemente los programas del sureste y de Centroamérica” para frenar la migración, pero dijo desconocer si el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner organiza una conferencia de inversión en la Ciudad de México con ese propósito.



“Honestamente no tengo ninguna noticia de que venga el señor Jared Kushner”, dijo en entrevista en la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, pero “he estado en conversación con la OPIC, que es un fondo de capital para apoyar el sureste y en Centroamérica desde el punto de vista de negocios”.



Expresó que el fondo tiene entre 60 y 80 millones de dólares, “pero podemos traer más fondos. Eso se puede multiplicar por muchas veces si lo hacemos bien”.



Romo consideró que “México es una plataforma que se puede convertir en el centro logístico más importante de norteamérica, no tengo duda. Todo mundo voltea a verlo y más ahora con los problemas en Asia, en Medio Oriente; México está en una posición ideal si sabemos ganarnos la confianza de los inversionistas”.



-¿Sería bueno que Estados Unidos se involucrara para recaudar fondos para la migración?

-Se está involucrando. Acabo de mencionar el fondo de la Opic, que es un fondo capital del gobierno americano. Está apoyando, va a apoyar fuertemente a los programas del sureste y a los programas de Centroamérica, de los que tanto ha hablado el presidente.



-¿Estaría bien que Jared Kushner pudiera venir, entonces? -se le preguntó.

Es posible, pero lo importante ahorita es que venga la gente que realiza los proyectos, porque son los que deciden -respondió.



-¿Tal vez los traiga?

-Van a venir y ya están viniendo. Ya he estado con ellos aquí en México dos veces.



“Aquí lo importante es que los proyectos sean viables y el dinero fluya”, sostuvo.