En plena sesión increpan ex colaboradores a Fernández Noroña

Ciudaad de México. Martha Angélica Ojeda, ex colaboradora y ex pareja de Gerardo Fernández Noroña, en compañía de Martín Nolasco –quien también fue colaborador del diputado del PT- se plantaron frente a él en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, y le desplegaron una manta en la que se leía: “vives del pueblo y traicionas al pueblo. Simulador, violento, mentiroso y vulgar ambicioso”.

La señora Ojeda y su compañero se colaron a la zona de las curules, sin que el personal de resguardo desplegado en el salón se percatara.

Ambos saltaron al salón desde el corral de prensa, cruzaron el salón y frente al diputado Fernández Noroña le recriminaron su despido.

Cuando diputados y personal de la cámara se percataron que eran personas ajenas al pleno, se generó un jaloneo que culminó cuando los empleados de seguridad se llevaron a Martín Nolasco y las diputadas Verónica Juárez y Lorena Villavicencio acompañaron a Ojeda a los pasillos del basamento.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas (PAN) suspendió temporalmente la sesión.

En los pasillos, Martha Angélica Ojeda afirmó que el legislador modificó su modo de vida: 150 viajes en un año, viaja en una camioneta Volvo y que tiene ingresos sin reportar a las autoridades hacendarias.

En entrevista posterior, el diputado se defendió: “soy un diputado pedorro, ¡cómo voy a amenazar a nadie! La camioneta me la dio un periódico a cambio de una colaboración permanente. Soy una caja transparente: todo es mentira. Los viajes me los pagan, hasta las gorditas que me como”.

La versión de la denuncia la ofreció la señora Ojeda: “vine a darle la cara, porque no ha tenido el valor de enfrentarnos a un grupo de trabajadores, le señalamos que tiene a la mitad de su familia cobrando en la Cámara de Diputados y a dos personas cobrando en la cámara sin trabajar, Isamar Witker Olivares y a un Rodolfo Valtierra. Son aviadores.

“Fernández Noroña práctica el autoritarismo y la violencia contra todos nosotros. Nos despidió porque nos quiso callar, no podíamos disentir con él. Yo le cuestioné ‘¿de dónde sale el dinero para tus viajes internacionales? ¿Quién te está financiando?’ Tiene en la nómina a sus hermanos Mónica Fernández Noroña, Raúl Fernández Noroña y Manuel Fernández Noroña; a sus sobrinos Aura Quintana Fernández, a Gerardo Fernández Medina. A toda la familia, eso es incorrecto, eso es inmoral.”

Martha Angélica Ojeda, a quien se le llegó a conocer “la diputada 501” por su cercanía con Fernández Noroña, expuso que el lunes presentó denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y ante el Instituto Nacional Electoral (INE, “porque ¿de dónde salen los recursos para financiar sus viajes? Hay una opacidad en cuanto a lo que hace con sus recursos. Gasta más de lo que gana, me parece sospechoso que él está impulsando la iniciativa para que circule la moneda de onza de plata. ¿Y eso a quién beneficia? A las grandes mineras de este país. Votó en contra del IEPS a los refrescos y los alimentos procesados, abortó esa iniciativa de Morena. ¿A quién está defendiendo? ¡Y su viaje a Las Vegas!”

La respuesta del diputado fue: “Es un par de ex colaboradores que se prestan al golpeteo de la derecha. Ella es alentada por Verónica Juárez (coordinadora del PRD), Lorena Villavicencio (Morena), que la entiendo porque tiene una amistad desde la universidad con Martha Angélica Ojeda.

“Soy muy exitoso en las redes sociales, y mi equipo abrió y maneja el canal de YouTube, nunca me informaron los ingresos que había. Y este hombre que estaba allá afuera (Martín Nolasco) por lo menos me defraudó con 90 mil pesos de ingresos del canal, que fueron depositados en su cuenta. Yo no sabía que era centavero.”

El diputado afirmó que no sabe cuánto gana y replicó a los señalamientos en su contra. “Martha Angélica destruyó documentos, saboteó, le echó café a las computadoras y no procederé en ese caso, por más que diga, porque fue mi mujer. Y en ese caso no hay nada que hacer”.

“Es mentira, es público que la gente que invita a los recorridos es quien financia mis desplazamientos, no voy a responderle en el plano personal, miente. ¿Por qué se esperó 30 años para decir que supuestamente tengo financiamiento de empresas privadas? Es un acto deleznable. Mi vida es pública, mis cuentas son públicas.

- ¿Porque la despidió? –le preguntaros los reporteros.

-Porque se le terminó el contrato y se peleaba con otra colaboradora mía muy guapa.

-¿El hecho de que le paguen sus viajes no es corrupción? –se le insistió

-¿Porqué va a ser corrupción que me inviten? Me invitaron a Las Vegas y ahí pagué el boleto del concierto de Erik Clapton. ¡Pensé en no morirme sin escuchar a Erik Clapton! Eso es público, todo lo que hago es público.