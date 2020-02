Insiste AMLO en protestas pacíficas; rechaza "oportunismo" de críticos

Ciudad de México. Ante las protestas de grupos feministas que se realizaban esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las demandas en materia de feminicidios ya las atienden la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun.

En la conferencia diaria, el mandatario dijo entender el dolor de las mujeres ante la situación, insistió en su petición de que las movilizaciones se realicen de manera pacífica y cuestionó lo que consideró el oportunismo mediático.

"No se puede enfrentar la violencia con la violencia", aseveró al ser cuestionado sobre un mensaje a las mujeres que protestaban a las puertas de Palacio Nacional.

Acusó a la mayor parte de los medios de comunicación, a los conservadores, de actuar de forma oportunista "sobre estos lamentables hechos".

"Víi hasta un cuestionamiento de Liébano Sáenz, secretario particular de (Ernesto) Zedillo, muy preocupado supuestamente. Es cosa de recordarle que cuando él estaba en la Presidencia se convirtieron deudas privadas en deuda pública y eso ha costado billones de pesos. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuánto bienestar? Entiendo que se busque justicia, pero no debe de actuarse con oportunismo . Es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, medrar".

López Obrador cuestionó que se utilicen estos casos para dirimir fobias políticas. Descalificó lo que llamó el oportunismo que sugiere que "todo esto surgió de la nada, desde que llegó López Obrador se agravaron todos los problemas. Él es responsable. No estoy evadiendo mi responsabilidad, nada más quiero que seamos lo más objetivo posible."