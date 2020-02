AMLO: feminicidios, problema social que no se resuelve con "amenazas de mano dura"

Ciudad de México. Ante el feminicidio de la niña Fátima, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró muy lamentable que se cometan crímenes como ése, originados en el odio , pero que forman parte de la decadencia social que se heredó del neoliberalismo. Pidió a las organizaciones feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes (de Palacio Nacional). Estamos trabajando para que no haya feminicidios, no somos simuladores .

De nueva cuenta la inseguridad dominó su habitual conferencia de prensa, durante la cual declinó polemizar con la Iglesia católica ante las críticas por la insuficiente respuesta a la violencia contra las mujeres. Al reivindicar su política en materia de seguridad para atacar las causas, el mandatario también condenó la violencia policiaca ocurrida en Chiapas con los normalistas, porque eso fue un abuso de autoridad que debe ser investigado.

López Obrador salió en defensa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en torno al caso de Fátima, confiando en que se encontrará a los responsables, pero esto no es solución, sólo castigo. Tenemos que purificar la vida pública . Indicó que frente a la crisis de valores que dejó el modelo neoliberal es necesario apurarnos para tener la constitución moral, con el propósito de que no siga creciendo la mancha negra del individualismo .

Ante las preguntas sobre el asesinato de la niña, López Obrador consideró que “son crímenes que tienen que ver con el odio, con problemas sociales, problemas familiares; es una enfermedad social. Entonces, esto no sólo se resuelve con policías ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura.