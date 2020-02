Osorio Chong toma distancia de Lozoya

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó que no tiene temor alguno de que se le pudiera fincar alguna responsabilidad, en el marco de la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, con quien, dijo, no tuvo “mayor relación” cuando ambos fueron integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto, el pasado sexenio, ni tuvo conocimiento de los delitos de que se les acusa.

Resaltó que no tuvo nada que ver con el caso Odebrecht, en el que se involucra a Lozoya, ni en el de la triangulación de recursos de la entonces Sedesol a universidades y empresas fantasma.

“Yo me hago responsable de mis actos, de la toma de decisiones en la Secretaría de Gobernación y siempre he dado la cara. No tengo ningún temor. Yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, no con temas económicos o con Pemex”.

En entrevista colectiva consideró que el proceso en contra de Lozoya, debe ser apegado a derecho, y “si es que da lugar se le castigue con todo el peso de la ley” y que salga a la luz pública lo que tenga que salir.

Se deslindó en todo momento del ex director de Pemex. “Creo que dos veces siendo yo Secretario de Gobernación platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en reuniones del gabinete, pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área”.

¿Tuvo conocimiento de los delitos de que se acusa a Lozoya?

No. Lo digo con toda transparencia y con toda seriedad, nunca, absolutamente nunca. Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya.

El ex secretario de Gobernación señaló que tampoco le comunicó el entonces presidente Enrique Peña Nieto de por qué la polémicas salida de Lozoya de la dirección de Pemex.

“Creo que lo más que se llegó a comentar, en el Gabinete, que había tomado una decisión, que estaba viendo cómo estaba Pemex, y que tomaba una decisión de cambio. Pero como no era dentro de lo que era mi responsabilidad, estos cambios , el presidente ni los comentaba conmigo, ni los platicaba, y por supuesto me enteraba yo momentos antes de que sucedieran”.

Osorio Chong respondió asimismo que no tiene ninguna comunicación con el ex presidente Peña Nieto y señaló que ignora si el ex mandatario supo de los ilícitos de qye se acusa a Lozoya.

Consideró también injusto que todos los priístas sean señalados como corruptos, por el caso Lozoya. “Ha habido señalamientos para diferentes integrantes de diferentes partidos políticos, y no por ello se puede considerar que el resto de los militantes tenga algo que ver con estas acciones al margen de la ley”.

Agregó que la carpeta de investigación viene desde la pasada administración y “qué no que ya se dio su detención y que se aclare todo lo que se tenga que aclarar al respecto de la acción que como funcionario tuvo Emilio Lozoya”.