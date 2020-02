Jueces no investigan delitos graves para evitarse esfuerzo: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que los agentes del Ministerio Público y jueces se saturan de casos mercantiles o familiares que no les demandan gran esfuerzo y, por tanto, dejan sin investigar delitos graves como el feminicidio. También criticó las resoluciones judiciales que permiten la "puerta giratoria" para la liberación de presuntos delincuentes como Oscar Andrés Flores El Lunares, ubicado como líder de la Unión Tepito.

“¿Por qué no se investigan los delitos de alto impacto? Ah, porque cuesta más trabajo, ah por qué pongo en riesgo en mi vida. No, no no ‘imagínate yo enfrentarme con el Cártel de Tepito’, entonces para que estás de juez, de fiscal, de policía. Tú sabes cuál es tu función como servidor público. Ahora, si a lo único que te quieres dedicar es a meter deudores a la cárcel, pues oye, qué fácil ¿no?”.

Así lo expuso este jueves frente a encargados de los órganos consolidadores del Sistema de Justicia Penal, a quienes les pidió instalar en sus entidades mesas de trabajo semanales, con todos los integrantes de la cadena de procuración e impartición de justicia, para homologar criterios pero también para aplicar “un marcaje personal” a los peritos y juzgadores.

Sánchez Cordero lamentó que el sistema de justicia “no da respuesta a la población” y se constituya como la principal falla del país . El sistema de justicia está fatal y hay sentencias absolutorias impresionantes, aseguró.

“¿Cuál estado de derecho si te están sembrando las pruebas? ¿cuál estado de derecho si están llevando inocentes a la cárcel y los que deberían estar ahí no están? ¿cuál estado de derecho si hay una impunidad rampante?”

“¿Por qué salió la Barbie, por qué salió el líder del cártel de Tepito, cuál fue tu argumentación para una sentencia absolutoria, entonces ahí habría marcajes personales entre los integrantes de la mesa que antes no había”, dijo.

En cuanto al trabajo de ministerio público y juzgadores comentó que durante una reunión privada les compartió esa apreciación, de se le fueron al cuello,

“Cuando yo les dije a los jueces y fiscales que el 80 por ciento de sus causas se podrían ir a mediación o a otros tribunales por razón de competencia, verdaderamente hubo una conmoción agresiva (contra mí), porque es la verdad, es la realidad, pero ese 20 por ciento de delitos de alto impacto” no se investiga.

“Vamos a decirlo con todas sus letras porque aquí no va a haber mas que transparencia y decir las cosas, claro, para los fiscales resolver e integrar carpetas que se refieran al patrimonio de la persona o a un tipo de disputa conyugal, están ahí cautivos los imputados y ellos felices de resolver esto que no implica mayor investigación”, dijo.

Entonces, “los fiscales están saturados , muy cómodamente, resuelven ese 80 por ciento de los casos, pero qué es lo que deberían resolver el 20 por ciento restante, que requieren investigación a conciencia como extorsiones, secuestros, homicidios, actos de corrupción, todos estos delitos que conforman el 20 por ciento esos no dan estrellitas rápido”, subrayó.

Al reiterar que la impunidad y la corrupción son los problemas “número uno del país”, sugirió a los investigadores y juzgadores no saturarse con ese tipo de expedientes mercantiles o familiares que si bien son importantes, pueden ser canalizados a otras instancias.

En cambio, enfocarse a investigar los delitos de alto impacto, es decir, que “hagan efectivamente su trabajo” y atiendan casos graves como el feminicidio.

La secretaría comentó que en todos los rincones del país hay un clamor: justicia. Y hay un problema, tal vez el mayor problema que tenemos en el país, la impunidad.

Podemos decir que hay crimen organizado, corrupción, extorsión, secuestros porque hay impunidad y porque es muy remota la posibilidad de que alguien que cometió un delito pague por ello.

Hay además una “puerta giratoria” en el sistema penal acusatorio (el de los juicios orales); podemos decir también que los eslabones más débiles del sistema son las fiscalías, las cuales están rebasadas, con problemas severos de capacitación.

“Ustedes vieron en la prensa, a la pobre de la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) está que no la calentaba ni el sol. Dos veces detuvo al jefe del cártel de Tepito y dos veces tuvo puerta giratoria, dos veces! Con operaciones de Marina y Sedena impecables y qué creen que pasó? El informe de policía homologada se equivocó de entrada de la unidad habitacional, en vez de entrada H puso entrada G, alguna tontería de esta naturaleza”, señaló.

Además, no hay una carrera magisterial, ni estabilidad en el empleo o presupuesto suficiente, entre otras cosas.

Invitó a los encargados del seguimiento al nuevo sistema de justicia penal a hacer diagnósticos realistas.

La secretaria estuvo acompañada por Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la secretaría de Gobernación.