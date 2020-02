Al alza, cifra de personas que solicitan refugio en México: expertos

El número de personas que huyen de sus países para solicitar refugio en México es una tendencia al alza que demanda proyectos que promuevan una adecuada inversión laboral y trabajo digno para aquellos que se han desplazado de manera forzada, destacaron el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (Comar), Andrés Silva y funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Delegación de la Unión Europea en México.

Durante el lanzamiento de un proyecto regional para promover integración socioeconómica de personas refugiadas en Costa Rica, Honduras y la República Mexicana, Andrés Silva indicó que estrategias como la mencionada son necesarias e indispensables “porque los números están creciendo de manera exponencial”, advirtió que esta tendencia seguirá en incremento.

“Esto se sustenta no solamente en los factores que se pueden observar en los países sino también se sustenta en hechos”, dijo e informó que en enero de 2020 se registraron 5 mil 936 solicitudes de refugio en nuestro país lo que representa 50 por ciento más de lo que hubo en el mismo mes del 2019.

En su turno, Mark Manly, representante del ACNUR en México expuso que la dinámica migratoria ha ido cambiando en los últimos años y Mexico es visto cada vez más no sólo como una nación de tránsito y de origen de personas en situación de movilidad, sino como lugar de destino.

“Hemos visto a un número creciente de personas que vienen a nuestro país y nos dicen dos cosas: que no pueden volver a sus casas en otros países, en particular en Centroamérica, a raíz de la violencia… y lo segundo que nos dicen de manera creciente es que se quieren quedar en México”, es decir, ven a nuestro país como una opción donde pueden encontrar seguridad y restablecer sus vidas”.

Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (Comar), 70 mil 302 personas solicitaron asilo en México, un incremento del 137 por ciento comparado a 2018. En este sentido, Andrés Silva detalló que del total de peticiones de refugio, se han reconocido 10 mil.

El ACNUR, en coordinación con el Gobierno federal, ha acompañado a más de 6 mil 700 personas refugiadas integradas de manera eficaz en ciudades del centro-norte de país. De ellas, 50 por ciento está en edad laboral y contribuye a la economía formal con 40. 6 millones de pesos al año en pago de impuestos. Este año sus contribuciones podrían ser de alrededor de 175 millones de pesos.

La directora de la OIT para México y Cuba, Gerardina González señaló que “las cifras que hablamos de refugiados, no deberían representar un problema para los mexicanos porque este es un mercado de trabajo muy grande y no hablamos de millones de personas sino de cifras muy manejables para un país del tamaño de México. Si bien hay el peligro de toda la acción xenofóbica contra todos migrantes, debemos procurar que la gente comprenda que no representa ninguna amenaza, sino mas bien pueden resolver problemas de necesidades empresariales urgentes de trabajadores”.

En este contexto, fue presentado el proyecto el cual busca fortalecer los servicios públicos de empleo, robustecer la capacitación técnica y profesional para el acceso a medios de vida, así como facilitar la inclusión financiera y el acceso al a protección de las personas que se han visto forzadas a huir.

La iniciativa cuenta una contribución financiera de 4 millones de euros por parte de la Unión Europea.