Recomienda Inai a FGR entregar datos de Odebrecht vinculados a Lozoya

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Acuña Llamas, recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer entrega de la información relativa al caso Odebrecht en el que ha sido señalado el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

En declaraciones a medios tras participar en el foro “Transparencia para combatir la corrupción”, Acuña Llamas expresó que la detención de Emilio Lozoya en España “confirma que está funcionando la correspondencia internacional cuando se solicita el seguimiento o la detención”.

El comisionado presidente del Inai añadió: “Pedimos Estado de derecho para que sea correctamente enjuiciado, correctamente defendido por sus abogados y para que se pueda disipar ahora más la trama nebulosa de Odebrecht”.

Por interés público, el 24 de enero de 2018 el Inai ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer el número de personas que, hasta el 28 de agosto de 2017, han sido llamadas a declarar por el caso Odebrecht y que forman parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017.

De acuerdo con dicha resolución, la información debía estar desglosada por el número de servidores públicos o exfuncionarios de Pemex y, en su caso, si han declarado directivos de Odebrecht, así como dar a conocer el número de fojas que conforman la referida carpeta de investigación.

Acuña Llamas puntualizó este día que no ha sido cumplida la resolución. “La FGR ha dicho que desde su interpretación violaría el debido proceso y presunción de inocencia. Nosotros hemos dicho que no lo violaría porque no debe de decir el nombre de ninguno”.

“¿Qué nos urgía?”, se preguntó Acuña Llamas en relación a lo resuelto en enero de 2018 “La arquitectura de una Averiguación Previa que debe ser inmensa y naturalmente en la que podemos saber cuántas situaciones, cuántos peritajes, cuántas inspecciones, cuántas recepciones de envíos de documentación o probanzas hubo de Brasil o cualquier otro país de América Latina en donde ha habido consecuencias”.

Expresó que a la salida de Raúl Cervantes Andrade de la entonces PGR, en el colectivo social se incrustó la idea de que la Averiguación Previa del caso de la constructora “durmió y se estacionó”.

Remarcó que cuando se fue Cervantes Andrade, el entonces Procurador (octubre de 2017) dijo que “pronto” se darían a conocer los detalles de la Averiguación Previa más delicada de la trama de delitos.

"Urge que en México sepamos todos, por urgencia de democracia, qué implicó esa trama y muchos creen que estuvo dormida la averiguación desde que estuvo el ex Procurador, que estuvo, vamos, inactiva”, expresó.