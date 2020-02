Los $2 mil millones que se rifarán provienen de juicio inconcluso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los dos mil millones de pesos que se rifarán el próximo 15 de septiembre, equivalentes al valor del avión presidencial, provienen de un juicio no concluido -por la firma de contratos de la empresa Telra entre 2015 y 2016 con el Infonavit por cinco mil millones de pesos-, y no descartó que se pueda recuperar el total de los recursos.

Señaló que tratarse de un juicio no concluido, “no es una cosa juzgada. Es un adelanto porque parecería que se tendría que recoger y obtener una cantidad y se hizo una rebaja. No, se mantiene la averiguación previa”. De manera que, dijo, “no se hizo un mal negocio, ni condonamos o perdonamos”.

Mencionó que con la Fiscalía General de la República (FGR) se pueden establecer acuerdos para devolver recursos, en el marco de la ley, y no como en el “mal llamado” gobierno del cambio, de Vicente Fox, cuando “uno de los abogados del conservadurismo consiguió que se devolvieran mil 200 millones de pesos de IVA a una de las empresas que había ayudado en la campaña de ese gobierno. “Toda una estafa”. En la conferencia de prensa, reporteros mencionaron el nombre de Diego Fernández de Cevallos.

“Pero no solo eso, para pagar esas devoluciones –estamos hablando de varias empresas- a los gobiernos estatales les quitaron participaciones. En total, como 10 mil millones de pesos. Ahora es lo opuesto”, dijo.

En Palacio Nacional, sostuvo que fue decisión de la FGR entregar los dos mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con el fin de pagar los premios del sorteo, en lugar de devolvérselos al Infonavit, como se le cuestionó.

“Es decisión que tomó la fiscalía, es otro asunto. Nosotros tenemos esos recursos ahí y como están obteniendo más fondos, hay reservas para tener esos recursos”.

Insistió que por el debido proceso no puede abundar sobre el tema. “Lo que sí puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y es muy probable que recuperemos más, que se recupere todo”.

Subrayó que cuesta trabajo “pintar la raya y a veces eso sí calienta”, por lo que insistió que ahora se están recuperando recursos sin violar la ley.

López Obrador sostuvo que si alguien que cometió un ilícito como los mencionados y quiere reparar el daño, “va a ser atendido. Todo lo que devuelvan nos importa. Todo lo que regresen, porque antes se les castigaba, incluso iban a la cárcel y se les devolvía todo el dinero, porque estaba desligado lo penal de lo civil. Ahora no”.

Afirmó que lo anterior “no significa que no queremos acuerdos. La Fiscalía, que es autónoma, tiene estos procedimientos. Alguien quiere arreglarse, porque nos interesa combatir la pobreza y que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene dinero para que haya bienestar”.

Por otro lado, el Presidente respondió a las críticas del grupo Panteón Rococo por la rifa del 15 de septiembre.

“Hoy estaba leyendo que se enojaron los de Panteón Rococo porque se va a rifar el avión. O sea, me salieron muy formales, dicen que eso no es serio, que no es una política seria, pero yo los respeto mucho. Lo importante es que se va a rifar el avión y vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales”, sostuvo.