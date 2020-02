"Confesión penosa" la de Ebrard sobre reducción migratoria: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo consideró que “es un horror” que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciara que 74.5 por ciento de la migración en la frontera sur se ha detenido, como parte del plan integral para atender la migración hacia Estados Unidos, porque “está confesando que la factura que cobró (el gobierno de Donald Trump) es muy alta”.

Se trata de “una declaración casi injuriosa para el país, contra la Constitución también… Es vergonzoso, no es un título de orgullo, sino una confesión penosa”, porque “ese tapón nos hace la cola de Estados Unidos en vez de ser la cabeza de América Latina”, sostuvo a su salida de Palacio nacional, tras el desayuno que sostuvieron diputados federales de Morena, Encuentro Social, PT y Verde Ecologista.

El legislador lamentó que se haya detenido la migración en la frontera sur, cuando “todos los países de América Latina, sin excepción, tienen circulación libre de personas”.

Mencionó que el tema migratorio no se abordó en la reunión con López Obrador, pero “dijo de nuevo que la libertad no se implora, sino se conquista. Yo lo conozco muy bien, estoy convencido, nos lo dijo, la cordialidad con que nos saludamos, estoy haciendo un servicio a la República porque nadie dice las cosas como son: éste es un favor que se le está haciendo, del no más claro, al señor Trump”.

El diputado sostuvo que tras revisar una serie de documentos, comprobó que el Grupo del Sur, que llega hasta Brasil –pasa por Chile, Argentina, Ecuador- tiene libertad de tránsito; el pacto Andino, ciudadanía común, “pasas”, y América Central tiene un convenio de libre tránsito. “Entonces tú puedes ir caminando desde la Patagonia hasta la frontera de México sin presentar pasaporte”.

Pero “Llegando a México el tapón. Ese tapón nos hace la cola de Estados Unidos en vez de ser la cabeza de América Latina. Ese tapón tiene que abrirse; nosotros somos el país del sur que tiene la responsabilidad de proveer a todos los latinoamericanos”.

Muñoz Ledo señaló que lo dicho esta mañana en la conferencia de prensa de López Obrador, de que se respetaban los derechos humanos y todo iba bien en materia de migración “no es cierto. Tienen que probarlo. Hablan de otros retenes que son menos conflictivos, claro, pero la política es la misma, retenerlos, no dejarlos que vayan para arriba. Es un compromiso”.

Nuevamente cuestionó que sea el canciller Ebrard quien informe de Migración. “Está fuera de función, eso yo se lo dije hace seis meses en la Cámara (de Diputados). Él tiene un enclave en Gobernación.

“Acabo de hablar con el subsecretario (Alejandro) Encinas, porque él es el responsable de Población, Migración y Derechos Humanos que es lo que está aquí en juego; está fuera del país, me dijo que se iba a meter al asunto”.

Cuestionó que la migración “la maneje un instituto (Instituto Nacional de Migración) que estaba en manos de gente independiente, pero que lo corrieron o lo hicieron renunciar y metieron a un hombre que no es ni siquiera culto… le dieron esa función que es detener. ¡Qué barbaridad!”.