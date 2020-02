AMLO: el gobierno ya no será ‘puerquito’ de contratistas

Lo mismo se heredó en carreteras, como en Sonora, donde no hemos podido terminar porque las empresas constructoras están vinculadas a políticos. Es lo mismo de lo de las medicinas, lo mismo .

–¿Qué políticos?

–No, pues hagan ustedes su trabajo. O sea, influyentes, y estamos resolviendo.

Recordó los abusos que se alcanzaron con el caso Odebrecht, que en otros países provocó la caída de proyectos y aquí se han visto involucrados algunos funcionarios.

–¿No falta Peña?

–Eso lo tiene que decidir la autoridad competente en su momento. Tiene que haber una nueva ética, ya no se pueden hacer negocios ilícitos, se acabó el bandidaje oficial, los contubernios para hacer negocios.

Sin embargo, reconoció la importancia de la participación privada, pues el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, no estamos por el estatismo, pero tiene que haber honestidad, ganancias razonables, no contubernio .

Aseguró que en esta administración hay experiencias con empresas privadas exitosas en el cumplimiento de los contratos en tiempo y presupuesto, y adelantó que a futuro se reconocerá, cuando ocurra este comportamiento, en las placas de referencia de la obra.