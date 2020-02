Se han enfrentado paros por contratistas incumplidas: AMLO

El gobierno federal ha enfrentado paros por empresas contratistas que han incumplido en la construcción de obras que van desde hospitales, carreteras, afectando al erario público, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que debe haber una nueva ética en el comportamiento de las empresas con ganancias razonables y cumplimiento de los contratos.

Durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que estas prácticas toleradas desde el gobierno con complicidad de los funcionarios públicos se terminaron porque eso ha generado mayor costo en las obras. Citó el ejemplo del Tren suburbano de Toluca a la Ciudad de México, aunque se ha detenido en algunas ocasiones mientras que su costo ha pasado de 30 mil millones de pesos a 90 mil millones de pesos cuando esto se concluya en dos años.

Acusó a estas empresas incumplidas de apegarse a esquemas "leguleyos" con especialistas que saben manejarse en el Poder Judicial, con amparos. "Estamos buscando que se finquen responsabilidades para que se cumplan los contratos" .

López Obrador dijo que esto ya no puede permitirse en la contratación para obras como el tren transístmico o el Tren Maya. "¡Imagínense! Que una empresa constructora del Tren Maya no cumpla, ya no terminamos la obra o algo peor Odebrecht, que acabó con gobiernos y tiene prófugos a funcionarios de gobierno".

-¿No falta (Enrique) Peña?

-Eso lo tiene que decidir la autoridad competente. Tiene que haber una nueva ética. Saberse que ya no se pueden hacer negocios ilícitos, que se acabo el bandidaje, los contubernios, que se pueden hacer negocios, tienen que haber inversión privada. El estado no puede asfixiar iniciativa de la sociedad civil, no estamos por el estatismo, pero tiene que haber honestidad, ganancias razonables.