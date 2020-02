Pedirá AMLO a empresarios ayuda para vender boletos de la rifa

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la cena que mañana ofrecerá a empresarios en Palacio Nacional, les pedirá que le ayuden a distribuir o adquirir cuatro millones de billetes de la rifa de los dos mil millones de pesos, equivalentes al valor del avión presidencial. Quienes acepten, deberán firmar un compromiso sobre el número de boletos del que acepten hacerse cargo.

A finales de mes, la Lotería Nacional tendrá listos los boletos para el sorteo que se llevará a cabo el 15 de septiembre, pero “como son seis millones –los que se emitirán-, hemos convenido en que nos pueden ayudar los empresarios –que siempre nos apoyan- a distribuir, adquirir, cuatro millones.

“Si son cien empresarios los que pueden ayudar, les tocaría como a 20 millones, 40 mil números a distribuir o adquirir”. Dos millones de cachitos se pondrán a la venta del público en general.

La cena se llevará a cabo mañana a las 7 de la noche en Palacio Nacional y habrá tamales de chipilín y chocolate.

López Obrador dijo que acudirán empresarios con dimensión social que “quieren ayudar para que se distribuyen los boletos de la Lotería Nacional” o que ellos “puedan comprar para entregar a sus trabajadores o en sus centros comerciales”.

Adelantó que cada empresario deberá plasmar una firma de compromiso. “No hace falta realmente, con la palabra es más que suficiente, pero saber quien es quien”.

Recordó que de la rifa se obtendrán tres mil millones de pesos, y dos mil 500 millones se destinarán para la compra de equipo para hospitales.

El presidente mencionó que el jueves informará cuántos empresarios se comprometieron a apoyar y con qué cantidad, pero no dará a conocer nombres “porque eso no es correcto, lo que da la izquierda, no tiene porque saberlo la derecha”.