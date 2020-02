Morena abrirá candidaturas para elecciones en Hidalgo y Coahuila

Para el proceso electoral del presente año en Hidalgo, donde se renovarán ayuntamientos, y en Coahuila, con votaciones para diputados locales, Morena tendrá la puerta para quien quiera ser candidato, ya sea ex militantes de otros partidos políticos, incluido el PRI, o candidatos externos, anunció Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta del partido.

En medio de un proceso en el que Alfonso Ramírez Cuéllar se mantiene a la espera de que el Instituto Nacional Electoral defina si el lo reconocerá a él como presidente interino del partido luego de ser nombrado en este cargo por un Congreso Extraordinario, Polevnsky ofreció una conferencia de prensa este martes en la que insistió que el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza es, por el momento, el único reconocido por el órgano electoral.

Desde las oficinas de la dirigente morenista en la calle de Chihuahua en la colonia Roma, Polevnsky aseguró que “son bienvenidos de otros partidos siempre y cuando abracen nuestros principios y los defiendan”, así como que se comprometen a respetar los estatutos, reglamento que, dijo, ya contempla un porcentaje de candidaturas externas. Los abanderados, afirmó, no los definirá ella, sino que será por encuesta.

Al ser cuestionada sobre las aspiraciones de convertirse en candidato de Morena para la presidencia municipal de Pachuca de Canek Vázquez, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, y colaborador en su momento de Manlio Fabio Beltrones, Polevnsky reiteró que en los estatutos se abre la puerta a cualquier persona.

“No se trata de que yo esté de acuerdo, éste es un partido político no el club de Yeidckol, aquí se hace lo que los estatutos dicen, no lo que a mí se me ocurra. El estatuto dice que está abierto y que pueden venir todos los que quieran”.

Tras reconocer que conoce a Vázquez, aseguró que él se “pasó” a Morena y se trajo a siete personas consigo. “De que sabe hacer política, sabe hacer política; de que seguramente le tendrán miedo quien quiera ser su contrincante, no me cabe la menor duda; de que le quisieron armar un numerito, también. Pero yo no voy a proponer candidatos”

Reiteró que en Morena no hay dedazos y dijo: “Nosotros tenemos mucha gente que ha venido de otros partidos y ha abrazado la 4T con mucho mayor compromiso y entrega que muchos que se supone venían de acá”.

Luego de que Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, renunció al PRI y reconoció acercamientos con Morena de cara a las próximas elecciones para la renovación de la gubernatura, Polvensky dijo que ella sería bienvenida y, al recalcar que “fue por mucho la candidata más votada” en los pasados comicios, apuntó que tiene un perfil muy interesante, pero no se ha formalizado nada.