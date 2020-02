Habrá trato directo gobierno-IP para distribuir medicinas: Concamin

Ciudad de México. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, sostuvo que ya se alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para eliminar intermediarios en la distribución de los medicamentos a fin de que sea un trato directo entre el sector público y el sector privado para garantizar el abasto en los hospitales públicos.

Entrevistado en Palacio Nacional a donde acudió, junto con representantes de la industria farmacéutica, Cervantes admitió que bajo el anterior esquema de licitaciones se cometieron excesos que nadie quiere.

Pero ahora lo que tenemos que comprometer es el abasto. “Además, acuérdense que las medicinas no se tienen en stock, se tienen que mandar a hacer porque se caducan. Estamos preparándonos para que se pueda tener un abasto. De no ser de esa manera en tres meses no quisiera saber qué va a pasar”.

En este marco, aseveró que la importación de medicamentos podría afectar a la industria nacional y, en consecuencia, la generación de empleos. “El contenido nacional es lo que debemos de ver. Los empleos donde se generan, pues aquí”.

Según Cervantes, de toda la industria, la rama farmacéutica es de las que “mejores prácticas tienen”, por lo que pidió no satanizarla. “Es una industria bastante importante y con muy buenas prácticas”.

-¿Se habló de que tenían cartas de exclusividad para el abasto?

-Hay datos que yo desconozco totalmente. De esto, y además el número de empresas que también dijeron, la verdad es que son 300 empresas donde están laboratorios nacionales, internacionales. Son 300 las que existen, todas registradas.