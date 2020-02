Diputados realizan recorrido en zona de migrantes en Tapachula

Cristóbal de Las Casas, Chis. Con el objetivo de conocer cuál es la situación de los migrantes en la frontera sur, una comisión de diputados federales inició esta mañana un recorrido por la zona.

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, afirmó a su llegada a Tapachula que los legisladores vienen “a conocer mejor y tratar de entender mejor el problema; venimos también para ver cómo a partir de esta visita podemos contribuir desde la Cámara de Diputados”.

La legisladora señaló que “hay un montón de temas alrededor del fenómeno migratorio; es un proceso legal que se tiene que atender, pero también está la situación humanitaria, los niños acompañados y no acompañados, la situación por la que atraviesan los alcaldes al ser receptores de migrantes”.

Reiteró que “tenemos que hacer una conciliación entre la parte legal y jurídica con la parte humanitaria y nosotros desde la Cámara de Diputados veremos cómo podemos ayudar para que el fenómeno migratorio se atienda de mejor manera en nuestro país; esa es la expectativa que tenemos: Entender, conocer y a partir de esta visita contribuir a que se atienda mejor este fenómeno”.

Rojas Hernández expresó que hay enormes retos que el país tiene que enfrentar, a través de los tres órdenes de gobierno y por ello asisten al recorrido representantes del Congreso de Chiapas que “tienen cosas que pueden aportar para atender el fenómeno”.

El diputado Mario Delgado, coordinador de la fracción de Morena dijo que “México es un país en el que se respeta la ley, se protegen los derechos humanos y se quiere tener una migración ordenada”.

En entrevista añadió que “lo que vimos” en las pasadas caravanas “fue una disposición del gobierno mexicano a tratar con respeto a todos los migrantes y a que se cumpla la ley porque luego hay mucha confusión, ya que se piensa que la ley dice que todo mundo pase y no, tiene que haber un registro y orden en la migración para que se les pueda dar trato respetuoso”.

Manifestó que “como nunca, se está dando oportunidades para que los migrantes soliciten su estancia como refugiados o incluso se está haciendo inversión mexicana en otros países, lo que antes no ocurría; con el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se están creando más de 60 mil empleos en países de Centroamérica”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo sostuvo que “existe una hipocresía que vamos a tratar de descubrir ahora” acerca del trato a los migrantes en la frontera sur.

“No es que el gobierno mexicano no quiera, sino que le está haciendo el favor a los americanos (sic); siempre se les ha hecho, pero bajita la mano; y ahora (el presidente Donald) Trump tiro por viaje nos ordena que no los dejemos pasar; es una situación terrible porque hay un acertijo y dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo; eso es lo que vamos a descubrir y yo sostengo que es una hipocresía”, abundó.

Los legisladores tienen programado un encuentro durante la mañana de este lunes con los alcaldes de Suchiate, Sonia Eloína Hernández y de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, dos de los municipios más afectados por la presencia de indocumentados.

Luego acudirán a la Estación Migratoria Siglo 21, donde permanecen más de mil migrantes, que según organismos defensores de derechos humanos están en condiciones “deplorables”. También asistirán al Centro de Registro de Refugiados.

De acuerdo con la agenda, en el recorrido participarán representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), de la Organización Internacional para las Migraciones y del Fondo de Las Naciones unidas para la Infancia (Unicef).

Se informó que los legilsadores también sostendrán un encuentro con representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y de las agrupaciones Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Servicio Jesuita a Refugiados y Save the Children.

En la comisión participan además, el Secretario Ejecutivo de la Junta de Coordinación Política, Héctor Castillo Huertero; los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks; de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña; del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores; de Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles, y del Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

Asimismo, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur; Rubén Ignacio Moreira Valdez, de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte; Julieta Kristal Vences Valencia, de la Comisión de Asuntos Migratorios; Rocío Barrera Badillo, de la Comisión de Gobernación y Población y Hugo Rafael Ruiz Lustre, de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros.

Por parte del Gobierno Federal asisten Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).