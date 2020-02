Precisará FGR su propuesta sobre feminicidio, anuncia Gertz

Al hacer la entrega del primer cheque por la recuperación de recursos por delitos graves, en este caso por 2 mil millones de pesos que fueron entregados al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, defendió que se requiere modificar la forma de atender los casos de femicidios, pero, “contrario a lo que se ha dicho”, aseguró que es para mejorar la defensa de las mujeres y grupos vulnerables.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el tema de una posible nueva tipificación de feminicidios se ha distorsionado en medios de comunicación, y “hay una postura de distorsionar las cosas y de no decir la verdad, pero afortunadamente tenemos forma de comunicarnos con la gente”.

En tanto, el Fiscal explicó que en los últimos cinco años, mientras los homicidios aumentaron 35 por ciento, el delito de feminicidio “se disparó de manera preocupante” con un aumento del 137 por ciento.

Aseguró que “si no hay justicia para los grupos que no puede defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, no estamos cumpliendo con nuestro deber”. Tras revisar los datos de este delito, dijo que detectaron que en la forma cómo está presentado y los elementos para judicializar, había obstáculos que debían superarse.

Anunció que hará pública la propuesta que plantea la Fiscalía General de la República, aunque no profundizó en la forma en que se busca que los ministerios públicos aborden ahora este tipo de delitos.

Gertz Manero indicó que en una reunión con legisladores de Morena, explicó que había una situación que había que reformar para que la atención de ese delito sea más sencilla para proteger a las víctimas.

Afirmó que en medios de comunicación comenzó a “difundirse una información absolutamente contraria a lo que había dicho”, y adujo que hay leyes que no va en favor de las víctimas.

En la primera propuesta elaborada al respecto, dijo, “ante la posibilidad de interpretaciones equivocadas o distintas a las que estamos proponiendo, la Fiscalía estableció todas las premisas e incluso una premisa para discutirse; lo que se dice no coincide con lo que propusimos”, por lo que pidió revisar el documento.

Dijo que con ello se busca “precisamente visibilizar un delito que no había sido visibilizado… estamos mejorando la capacidad de defender a las mujeres”.

El Presidente pidió a los reporteros “no darle la vuelta a la nota” de la entrega del cheque con el tema de los feminicidios, sobre el que se le preguntó al inicio de la conferencia en Palacio Nacional a Gertz Manero. “Ya estoy viendo cómo eso va a ser la nota, el feminicidio”, sostuvo.

López Obrador acusó que la postura del fiscal respecto de facilitar al MP, mediante una reforma, la investigación de asesinatos de mujeres, se manipuló. “Los que no nos ven con buenos ojos generan campañas de difamación, distorsión, información falsa. Este es el caso”, abundó.

Cuando reportaros le comentaron que la información respecto de que Gertz Manero presuntamente planteó en la plenaria de Morena eliminar el tipo penal de feminicidio fueron las diputadas de esa bancada, respondió: “haya salido de quien haya salido”.

Sostuvo que su gobierno va a proteger a las víctimas, de manera especial a la población más vulnerable, niños, mujeres y adultos mayores.

“No vamos a hacer nunca nada en contra de los derechos delos mexicanos. Nunca”, indicó.